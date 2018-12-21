Сергей Бубка переизбран на пост президента НОК Украины

Генеральная Ассамблея Национального олимпийского комитета Украины переизбрала Бубку на пост президента НОК на ближайшие четыре года.

Сегодня на Олимпийской базе в Конче-Заспе состоялась XXXIII отчетно-выборная Генеральная Ассамблея Национального олимпийского комитета Украины, во время которой президентом НОК на следующие четыре года был переизбран Олимпийский чемпион Сергее Бубка.

Он возглавляет Национальный олимпийский комитет Украины с 2005 года, сообщает официальный сайт НОКа.

Также были выбраны вице-президенты, состав Исполкома и ревизионной комиссии НОК Украины.

В работе Ассамблеи приняли участие атлеты-олимпийцы, руководители национальных федераций, региональных центров Олимпийского комитета, физкультурно-спортивных обществ, представители общественных и государственных организаций.

Отметим, после завершения успешной спортивной карьеры прославленный Олимпийский чемпион, многократный чемпион и рекордсмен мира по прыжкам с шестом Сергей Бубка эффективно работает на посту спортивного управленца.

Он входит в руководство мирового спорта, будучи членом Исполкома Международного Олимпийского Комитета и первым вице-президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций.