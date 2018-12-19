Оглашены номинанты спортивной премии WWFC Awards 2018

В одном месте соберутся номинанты премии, звездные гости и выдающиеся спортсмены Украины

Во вторник, 25 декабря в концертном зале FREEDOM HALL состоится первая в Украине спортивная премия WWFC AWARDS 2018.

В одном месте соберутся номинанты премии, звездные гости и выдающиеся спортсмены Украины, сообщили УНИАН организаторы церемонии.

Главным событием вечера станет торжественная церемония награждения лучших бойцов лиги WWFC за 2018 год в шести номинациях. Победители будут определены по итогам голосования зрителей и фанатов ММА. Отдать голос за номинантов премии можно включительно до 25 декабря на сайте wwfcawards.com.

Номинации премии WWFC AWARDS 2018:

Лучший бой года:

Артем Матяш (Украина) vs. Александр Удовико (Украина)

Сергей Гузев (Украина) vs. Вагнер Сильва (Бразилия)

Теймур Рагимов (Украина) vs. Александр Барабаш (Украина)

Хасан Асхабов (Люксембург) vs. Михаил Одинцов (Беларусь)

Дмитрий Красников (Украина) vs. Владимир Стрельченко (Украина)

Лучший боец года:

Михай Котруце (Молдова)

Роман Долидзе (Грузия / Украина)

Сергей Гузев (Украина)

Сергей Спивак (Украина)

Теймур Рагимов (Украина)

Лучший нокаут года:

Кирилл Горобец (Украина)

Александр Писанко (Украина)

Ринат Саякбаев (Киргизстан)

Роман Долидзе (Грузия / Украина)

Светлана Гоцик (Украина)

Лучший сабмишн года:

(досрочная победа болевым или удушающим приемом):

Алена Рассохина (Украина)

Иван Дзябенко (Украина)

Сергей Спивак (Украина)

Фелипе да Силва (Бразилия)

Магдалена Сормова (Чехия)

Приз зрительских симпатий:

Кирилл Горобец (Украина)

Михай Котруце (Молдова)

Роман Долидзе (Грузия / Украина)

Светлана Гоцик (Украина)

Сергей Спивак (Украина)

Прорыв года:

Теймур Рагимов (Украина)

Магдалена Сормова (Чехия)

Кирилл Горобец (Украина)

Также на мероприятии будут оглашены результаты голосования и объявлен победитель специальной номинации – «Спортсмен года в Украине 2018».

Ведущие премии: шоумен - Сергей Притула и «Мисс Украина 2016» Александра Кучеренко. Для гостей премии выступят артисты: Полиграф ШарикOFF, Yarmak, MamaRika и дуэт C'ROPE.