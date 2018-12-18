Украинка Билодид стала лучшей дзюдоисткой мира

Дарья Билодид вышла на первое место в рейтинге в своей весовой категории.

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид стала лучшей спортсменкой в мире в весовой категории до 48 кг.

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В обновленном рейтинге международной федерации дзюдо самая молодая чемпионка мира в истории уверенно лидирует, имея преимущество в 17 пунктов перед ближайшей преследовательницей, дзюдоисткой из Монголии Уранцецег Мунхбат, сообщает сайт IJF.

Напомним, что в конце этого года 17-летняя Дарья Билодид выиграла золото чемпионата мира, став самой молодой чемпионкой в истории, а затем победила и на молодежном первенстве мира.