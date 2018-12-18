цей матеріал доступний українською

Украинка Билодид стала лучшей дзюдоисткой мира

15:47, 18 декабря 2018
Другое
75 0
Дарья Билодид / facebook.com/ijudo

Читайте такжеДарья Билодид стала самой молодой чемпионкой мира по дзюдо (видео)

В обновленном рейтинге международной федерации дзюдо самая молодая чемпионка мира в истории уверенно лидирует, имея преимущество в 17 пунктов перед ближайшей преследовательницей, дзюдоисткой из Монголии Уранцецег Мунхбат, сообщает сайт IJF.

Напомним, что в конце этого года 17-летняя Дарья Билодид выиграла золото чемпионата мира, став самой молодой чемпионкой в истории, а затем победила и на молодежном первенстве мира.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Дарья Билодид