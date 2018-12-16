Сборная Украины завоевала 24 медали на Кубке Европы по самбо

В воскресенье украинские самбисты завоевали командную бронзу в соревнованиях формата "стенка на стенку".

Сборная Украины по самбо завоевала бронзу на III Кубке Европы, который проходил в воскресенье в Мадриде.

Как сообщает Федерация самбо Украины, соревнования проходили в формате "стенка на стенку". Этот вид программы предусматривал по 5 поединков для каждой команды: у женщин - в весовых категориях до 60 кг и до 68 кг, у мужчин - до 68 кг, до 82 кг и до 100 кг. Победа определялась по количеству выигранных схваток.

В четвертьфинале украинцы встречались со сборной Молдовы. Уже по итогам первых трех поединков наши спортсмены обеспечили себе выход в следующий раунд - 3:0. Окончательный же счет 3:2.

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С минимальным разрывом завершилось и полуфинальное противостояние с россиянами, к сожалению, не в нашу пользу. Судьба битвы решалась в последней схватке, а так украинцы дали хороший бой - 0:1, 1:1, 1:2, 2:2, 2:3.

В матче за "бронзу" против Испании больших проблем не возникло - 4:1 в пользу Украины. Эту медаль завоевали Владислава Нецвит (Харьковская область), Екатерина Москалева (Днепропетровская область), Ульяна Кляпка (Киев), Дмитрий Евдошенко (Харьковская область), Кирилл Мельниченко (Харьковская область), Артур Саркисян (Донецкая область), Алексей Ниженко (Черниговская область), Андрей Болобан (Черкасская область), Алексей Моисеев (Киев).

III Кубок Европы по самбо (Мадрид, Испания)

Призеры

1. Россия.

2. Франция.

3. УКРАИНА.

Следует отметить, что накануне в субботу украинцы завоевали 23 медали в личных соревнованиях на Кубке Европы в Мадриде - 8 золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых. Плюс в командном первенстве по боевому разделу был добыт "золотой" кубок, а в спортивном самбо у женщин и мужчин - по "серебряному".

Обладателями золотых медалей на турнире стали - Мария Буек (до 52 кг, Ивано-Франковская область), Андрей Болобан (до 100 кг, Черкасская область), Станислав Бондаренко (свыше 100 кг, Запорожская область), Денис Артимчук (до 52 кг, боевой раздел, Одесская область), Дмитрий Яцко (до 62 кг, боевой раздел, Киев), Владислав Руднев (до 82 кг, боевой раздел, Донецкая область), Максим Колмаков (до 90 кг, боевой раздел, Киев), Даниил Белоусов (до 100 кг, боевой раздел, Киев).

Таким образом, всего с учетом командной бронзы в "стенка на стунку" "сине-желтые" везут домой 24 награды (8 золотых - 9 серебряных - 7 бронзовых) плюс "золотой" и две "серебряные" кубки в командном первенстве.

Всего в Кубке Европы приняли участие представители 22 стран.

Как сообщал УНИАН, украинцы завоевали 11 медалей на чемпионате мира по самбо, который проходил в ноябре в Бухаресте.