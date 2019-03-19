Донбасс добыл третью победу в серии плей-офф УХЛ с Белым Барсом

Общий счет в противостоянии до четырех побед стал 3-1.

В рамках четвертого матча полуфинальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч «Белый Барс» принимал «Донбасс».

Игра вышла традиционно очень тяжелой и эмоциональной для обоих принципиальных соперников, а победу одержали дончане - 4:3, сообщает официальный сайт ХК Донбасс.

В первом периоде команды выдали равный хоккей, с той лишь разницей, что «Донбасс» активнее начал 20-минутку, а «Белый Барс» лучше смотрелся перед первым перерывом. Отличились же команды поочередно, сначала Владимир Романенко реализовал большинство, а затем он же срезал шайбу в свои ворота, играя в меньшинстве, после броска Владислава Куцевича.

Второй период выдался, пожалуй, самым грубым во всей стадии плей-офф текущего сезона. В общей сложности штрафные минуты для соперников составили 12:19 не в пользу гостей. Тем не менее, именно команде Сергея Витера удалось забросить на одну шайбу больше, чем соперник. Дублем в составе дончан выстрелил Тигран Манукян.

На самом старте третьей 20-минутки «Донбасс» вновь увеличил свое преимущество до двух шайб. Виктор Захаров после прохода по флангу отдал точный пас на Дмитрия Игнатенко, который в касание переиграл Кирилла Кучера. Хозяева довольно быстро отыграли один гол, после мощного броска от синей линии Павла Тарана в большинстве. Однако, на большее их не хватило.

Благодаря этой победе дончане повели в серии до четырех побед 3:1, оказавшись в шаге от финала. Следующая игра между «Донбассом» и «Белым Барсом» состоится в Дружковке, 22 марта.

УХЛ

1/2 плей-офф, 4-я игра:

«Белый Барс» – «Донбасс» 3:4 (1:1, 1:2, 1:1), счет в серии 1:3

Шайбы: 0:1 - Романенко (Коренчук - бол.) - 10:17, 1:1 - Куцевич (Лесников - бол.) - 17:15, 1:2 - Манукян (Игнатенко, Захаров) - 22:01, 1:3- Манукян (Гончаров - бол.) - 28:20, 2:3 - Бородай (Ружников, Панченко) - 32:37, 2:4 - Игнатенко (Захаров, Костиков) - 41:18, 3:4 - Таран (Куцевич - бол.) - 42:08.