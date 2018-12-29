Белый Барс дома разгромил Динамо в матче УХЛ
14:56, 29 декабря 2018Хоккей
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Команда из Белой Церкви забросила в ворота харьковчан восемь шайб
Белый Барс разгромил Динамо в матче регулярного чемпионата УХЛ / uhl.ua
Сегодня состоялся поединок 26-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором МХК «Динамо» на выезде разгромно уступило «Белому Барсу».
Матч завершился со счетом 8:3, сообщает официальный сайт лиги.
Ранее «Днепр» минимально обыграл «Ледяных Волков» и вышел на первое место в турнирной таблице.
ХК «Белый Барс» – МХК «Динамо» – 8:3
Шайбы: 1:0 Панов (Бородай), 09:04, 1:1 Худяков (Максименко – меньш.), 15:20, 2:1 Качан (Таран, Логач – больш. 5х3), 3:1 Панченко (Ружников – больш.), 17:17, 4:1 Панченко (Арабов, Ружников), 21:43, 5:1 Арабов (Васильев), 23:33, 6:1 Ружников (Арабов, Панов), 33:05, 7:1 Качан (Куцевич – больш.), 38:44, 7:2 Чердак (Халин), 41:51, 7:3 Халин, 8:3 Гребеник.
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