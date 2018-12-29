«Днепр» минимально обыграл «Ледяных Волков» и вышел на 1-е место в таблице УХЛ

Все шайбы в матче были заброшены в неравных составах.

В Херсоне состоялся перенесенный матч 15-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги - Пари-Матч, где местный «Днепр» встречался с «Ледяными Волками».

Накануне встречи херсонцы виделись явными фаворитами, учитывая результаты прошлых матчей и кадровые проблемы "волков", сообщает официальный сайт лиги.

«Днепр» пошёл в атаку с первого же розыгрыша шайба, и уже на 6-й минуте Руслан Ромащенко реализовал первое удаление в матче. Спустя минуту Алексей Янишевский удвоил счёт, убежав в отрыв от защитников киевлян, будучи в меньшинстве. Ещё в первом периоде «Ледяные Волки» сократили в разницу в счёте – клюшку под бросок Сергея Микульчика подставил Алексей Черемнов.

Счёт 2:1 на табло горел до самой финальной сирены. Шансы попеременно возникали то у одной команды, то у другой, но голкиперы отлично справлялись со всеми бросками. Лучший матч в сезоне провёл вратарь «Ледяных Волков» Виталий Власенко, отбивший 56 из 57 бросков.

Следующую игру команды сыграют уже завтра, 30 декабря, в рамках 26-го тура чемпионата УХЛ - Пари-Матч. Начало встречи в 13:00.

Центральный матч тура состоится сегодня, 29 декабря, в 17:00 - «Донбасс» принимает «Кременчук».

«Днепр» - «Ледяные Волки» 2:1 (2:1; 0:0; 0:0)

Шайбы: 1:0 Ромащенко (Жвачкин, Золотухин - больш.), 05:32. 2:0 Янишевский (Сирченко - меньш.), 06:35. 2:1 Черемнов (Шабанов, Микульчик - больш.), 14:57.