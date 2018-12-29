"Торонто" продлили победную серию до пяти матчей в НХЛ, обыграв "Коламбус"

Матч завершился со счетом 4:2.

В ночь на субботу в Национальной хоккейной лиге "Торонто" продлил победную серию до пяти матчей, переиграв "Коламбус", в составе которого 100-м голом в НХЛ отличился Артемий Панарин.

Матч завершился со счетом 4;2, сообщает официальный сайт лиги.

В битве двух победных серий верх взяла канадская. "Торонто" (26-10-2) победил в пятый раз подряд, а "Коламбус" (22-13-3) проиграл впервые за шесть игр и впервые в основное время за восемь матчей. Успех "Лифс" принес дубль Джона Тавареса, оформленный в первом периоде, а также 3 (1+2) очка Митча Марнера. "Блю Джекетс" ответили голом Ника Фолиньо в первом периоде и шайбой Артемия Панарина под занавес встречи, ставшей для россиянина 100-й в НХЛ.

В борьбе за лидерство в Атлантическом дивизионе и лиге "Торонто" продолжает преследовать "Тампу", которая при таком же числе матчей (38) имеет шесть очков преимущества. Таварес с 26 голами делит второе место в споре лучших снайперов лиги с Джеффом Скиннером из "Баффало", уступая только Александру Овечкину (29).

Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский сделал 25 сэйвов и не смог продлить свою победную серию до пяти игр. В предыдущих четырех встречах он пропустил четыре шайбы.

"Они выглядели отдохнувшими, а мы проводили вторую игру за два дня, - сказал Фолиньо, чей "Коламбус" накануне со счетом 4:3 в овертайме обыграл "Рейнджерс". - Они знали, что играют после перерыва, чем и воспользовались".

"Коламбус" не реализовал ни одного из двух удалений, а в последних семи играх не воспользовался ни одним из 18 шансов (а также лишь одним из 32 за последние 11 матчей).

Нападающий "Торонто" Патрик Марло принял участие в 1613-м матче в НХЛ и обошел Рэя Бурка на 10-м месте в истории лиги.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

28 декабря.

Монреаль - Флорида - 5:3

Оттава - Нью-Йорк Айлендерс - 3:6

Торонто - Коламбус - 4:2