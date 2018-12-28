Лос-Анджелес одержал четвертую победу подряд впервые в сезоне НХЛ

Кингз обыграли Аризону со счетом 2:1.

В ночь на пятницу в Национальной хоккейной лиге Лос-Анджелес Кингз обыграли Аизону и, таким образом, впервые в сезоне одержали четвертую победу подряд.

Матч завершился со счетом 2:1, сообщает официальный сайт лиги.

"Лос-Анджелес" впервые в сезоне довел победную серию до четырех матчей, одержав волевую победу. "Кингз" пропустили первыми, но потом сравняли счет после гола Джейка Маззина, который забил при помощи рикошета от трех соперников, и вышли вперед на 18-й секунде третьего периода после гола Дастина Брауна. Надежно в воротах хозяев сыграл Джонатан Куик, сделавший 26 сэйвов.

Единственный гол "Аризоны", которая не смогла продлить успешную серию до трех матчей, в большинстве забил Джейк Чикран.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

27 декабря.

Бостон – Нью-Джерси – 2:5 (0:2, 1:0, 1:3)

Шайбы: 0:1 – 1 Сиверсон (Зэйджак, Грин), 0:2 – 15 Палмиери (Бойл, Бутчер), 1:2 – 35 Вагнер (Хейнен, Мур),1:3 – 44 Колман, 1:4 – 52 Хишир (Ноусен, Вуд), 2:4 – 57 Бержерон (Дебраск), 2:5 – 59 Колман (Грин, Хишир)

Рейнджерс – Коламбус – 3:4 ОТ (1:2, 1:0, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 9 Бьоркстранн (Эткинсон, Дженнер), 1:1 – 13 Веси (Наместников, Хэйс), 1:2 – 16 Савар (Харрингтон, Бьоркстранн), 2:2 – 21 Крайдер (Хэйс, Зукарелло-Асен), 3:2 – 52 Крайдер (Лундквист, Шей), 3:3 – 57 Веренски (Дженнер), 3:4 – 60 Дюбуа (Джонс, Панарин)

Питтсбург – Детройт – 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)

Шайбы: 0:1 – 11 Ларкин (Абделькадер, Нюквист), 1:1 – 27 Кессел (Летанг, Кросби), 2:1 – 28 Брассар (Пирсон, Кессел), 3:1 – 38 Кессел (Кросби, Малкин), 3:2 – 44 Атанасиу (Гленденинг, Расмуссен), 4:2 – 45 Хернквист (Петтерссон, Джонсон), 5:2 – 57 Брассар (Малкин)

Вашингтон – Каролина – 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 23 Стивенсон, 2:0 – 38 Оши (Овечкин, Карлсон), 2:1 – 52 Ахо (Ферланд), 3:1 – 59 Карлсон (Бэкстрем)

Тампа-Бэй – Филадельфия – 6:5 ОТ (2:1, 3:1, 0:3)

Шайбы: 0:1 – 10 Раффль (Сэнхайм, Лоутон), 1:1 – 13 Кучеров (Пойнт, Джонсон), 2:1 – 19 Пойнт (Стэмкос, Гурде), 2:2 – 24 Жиру (Гудас, Макдоналд), 3:2 – 32 Стэмкос (Кучеров), 4:2 – 34 Стэмкос (Хедман, Кучеров), 5:2 – 39 Джонсон (Стэмкос, Кучеров), 5:3 – 41 Уис (ван Римсдайк), 5:4 – 44 Хегг (ван Римсдайк, Жиру), 5:5 – 48 Проворов (Кутюрье, Ворачек), 6:5 – 60 Киллорн (Чирелли)

Сент-Луис – Баффало – 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 22 Томас (Бозак, Данн), 2:0 – 30 Марун (Бортуццо, Томас), 3:0 – 30 Баумистер (Стеен, Перрон), 3:1 – 37 Айкел (Райнхарт, Ристолайнен), 4:1 – 53 О′Райлли (Перрон, Стеен)

Нэшвилл – Даллас – 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 7 Питлик (Линделль, Факса), 0:2 – 31 Янмарк-Нюлен ,

Виннипег – Калгари – 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 21 Годро (Монахан), 1:1 – 37 Лаури, 1:2 – 38 Годро (Монахан, Линдхольм), 1:3 – 55 Янковски (Хэмоник, Линдхольм), 1:4 – 57 Годро (Джиордано, Монахан)

Чикаго – Миннесота – 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 4 Кэйн (Строум, Густафссон), 1:1 – 15 Паризе (Э.Стаал), 2:1 – 20 Саад (Кагун, Тэйвс), 3:1 – 23 Кэйн (Тэйвс, Густафссон), 4:1 – 52 Саад (Дебринкат), 5:1 – 59 Кэйн (Строум), 5:2 – 59 Э.Стаал (Гранлунд, Сутер)

Эдмонтон – Ванкувер – 2:4 (1:4, 1:0, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 3 Мотте (Руссель), 0:2 – 6 Босер (Голдобин, Петтерссон), 1:2 – 10 Нюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид), 1:3 – 18 Петтерссон (Пулио, Голдобин), 1:4 – 19 Руссель (Хорват, Бигл), 2:4 – 27 Драйзайтль (Нерс, Макдэвид)

Вегас – Колорадо – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 9 Комфер (Маккиннон, Рантанен), 1:1 – 11 Штястны (Шмидт, Так), 2:1 – 50 Пирри (Штястны)

Лос-Анджелес – Аризона – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 15 Чикран (Гарланд, Гальченюк), 1:1 – 18 Маззин (Клиффорд, Лайпсик), 2:1 – 40 Браун (Даути, Копитар)

Сан-Хосе – Анахайм – 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Шайбы: 0:1 – 10 Сильверберг (Махура, Ричи), 1:1 – 18 Карлссон (Гудроу, Донской), 2:1 – 25 Серенсен (Райан, Павелски), 2:2 – 43 Шервуд (Роуни, Мэнсон), 3:2 – 50 Бернс (Гудроу, Диллон), 4:2 – 59 Гертл (Влэшик, Гудроу)