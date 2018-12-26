Днепр обыграл Белый Барс и вплотную приблизился к лидеру УХЛ

Отставание от "Кременчуга" составляет 1 очко.

В Белой Церкви состоялся второй матч 25-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором «Белый Барс» принимал «Днепр». Об этом сообщает сайт УХЛ.

Счёт в поединке открыли хоккеисты «Днепра» – удобной передачей Кирилла Бондаренко воспользовался Алексей Янишевский, забросивший 11-ю шайбу в сезоне.

В середине матча «Белый Барс» сравнял счёт благодаря точному броску Ярослава Панченко, но эта шайба так и осталась единственной для белоцерковцев. Сначала на 33-й минуте удаление Максима Ромахина реализовал Сергей Афанасьев, а спустя 5 минут очередной возможностью в большинстве воспользовался Кирилл Бондаренко.

Итоговая победа 3:1 позволила «Днепру» вплотную приблизиться к «Кременчугу» в турнирной таблице, и теперь команды разделяет лишь 1 очко. «Белый Барс» же опережает «Динамо» на 6 баллов, но уже 29 декабря клубы встретятся на льду в Белой Церкви.

«Белый Барс» - «Днепр» 1:3 (0:1; 1:2; 0:0)

Шайбы: 0:1 Янишевский (Бондаренко, Декало - больш.), 17:10. 1:1 Панченко (Буняк, Качан), 29:55. 1:2 Афанасьев (Золотухин, Ромащенко - больш.), 32:09. 1:3Бондаренко (Ромащенко, Пугачёв), 37:14.