Ледяные Волки пропустили 8 шайб от Днепра в матче чемпионата УХЛ

Четыре из восьми голов херсонская команда провела в третьем периоде.

В воскресенье состоялся один поединок регулярного первенства Украинской хоккейной лиги. «Ледяные Волки» на домашней арене проиграли «Днепру» со счетом 3:8, сообщает официальный сайт соревнований.

Первый и второй периоды команды провели на равных и ушли на перерыв перед финальным игровым отрезком при счете 3:4 в пользу гостей. В третьем периоде хозяевам льда не удалось навязать борьбу - «Ледяные Волки» пропустили сразу четыре шайбы, причем две из них были заброшены на последних 20-ти секундах встречи.

УХЛ. Регулярный чемпионат. 24-й тур:

«Ледяные Волки» - «Днепр» 3:8 (1:2, 2:2, 0:4)

Шайбы: 1:0 Черемнов (Найденев) - 02:16, 1:1 Коляда (Афанасьев) - 09:39, 1:2 Коваленко (Пугачом, Макарицкий) - 16:48, 2:2 Шабанов (Чикида, Микульчик) - 28:32, 2:3 Золотухин (Жвачкин, Ромащенко) - 29:29, 3:3 Черемнов (Шабанов, Микола; ГБ) - 32:22, 3:4 Янишевский (Бондаренко, Декало) - 35:26, 3:5 Коляда (Бондаренко) - 43:08, 3:6 Ромащенко (Жвачкин, Золотухин) - 47:12, 3:7 Целогородцев (Брага, Тимченко) - 59:42, 3:8 Макарицкий (Брага, Тимченко) - 59:57.

Вратари: Глотов - Сурканов (Петров)

После победы над «Волками» херсонский «Днепр» занимает второе место в турнирной таблице УХЛ, имея в активе 58 очков при 19-ти победах и 5-ти поражениях. Киевская команда, в свою очередь, находится на последней строчке с 7-ю пунктами при двух победах и 21 поражении.