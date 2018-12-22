"Чикаго" впервые в регулярном чемпионате НХЛ выиграл три матча подряд

Успех "Блэкхокс" принес гол Артема Анисимова в третьем периоде и 35 сэйвов Коллина Делиа, сыгравшего первый матч в сезоне.

В ночь на субботу в Национальной хоккейной лиге Чикаго Блэкхокс обыграл Колорадо Эвеланш (со счетом 2:1) и впервые в сезоне выиграл три раза подряд.

Успех "Блэкхокс" принес гол Артема Анисимова в третьем периоде и 35 сэйвов Коллина Делиа, сыгравшего первый матч в сезоне, сообщает официальный сайт лиги.

"Я чувствовал себя хорошо, - сказал Делиа, в понедельник вызванный из АХЛ. - Пожалуй, в некоторых моментах я мог лучше контролировать отскоки, но в целом все было неплохо".

Анисимов забил седьмой гол в сезоне, добив шайбу в ворота после броска Патрика Кейна. "По ходу атаки я просто продолжал идти вперед, увидел, что шайба зашла за спину вратаря и добил ее в ворота", - сказал российский форвард.

Вратарь "Колорадо" Филипп Грубауэр, вообще сыгравший блестяще, взял вину за поражение на себя. "В конечном счете один ужасный гол стоил нам игры", - сказал он.

Единственный гол "Колорадо" (19-11-6), который в серии из четырех домашних матчей сыграл 2-2-0, забил Джей-Ти Комфер. Лидер спора бомбардиров НХЛ Микко Рантанен в седьмой раз за 36 игр не набрал ни одного очка. "Эвеланш" не реализовали ни одного из пяти шансов в большинстве, а также один из последних 14 в трех матчах, хотя по ходу встречи четыре раза попадали в штанги. "Чикаго" за три победных игры не пропустил ни разу за восемь эпизодов игры в меньшинстве.

На четвертой минуте третьего периода "Эвеланш" потеряли форварда Колина Уилсона. Тренер Джаред Беднар сказал, что игрок пропустит несколько недель.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

21 декабря.

Нью-Джерси – Оттава – 5:2 (2:0, 3:2, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 2 Заха (Бойл), 2:0 – 10 Палмиери (Хишир, Холл), 2:1 – 22 Дюшен (Шабо, Стоун), 3:1 – 24 Холл (Палмиери), 4:1 – 25 Холл (Палмиери), 4:2 – 31 Дюшен (Ярош, Райан), 5:2 – 38 Хишир (Бутчер, Холл)

Вашингтон – Баффало – 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 22 Стивенсон (Дауд), 1:1 – 49 Ларссон (Ристолайнен, Томпсон), 2:1 – 53 Уилсон (Кузнецов)

Колорадо – Чикаго – 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 8 Дебринкат (Мерфи, Кагун), 1:1 – 22 Комфер (Уилсон, Керфут), 1:2 – 41 Анисимов (Кэйн)