Виннипег обыграл Сан-Хосе и стал лидером Западной конференции НХЛ

Матч завершился победой Джетс со счетом 5:3.

В ночь на пятницу в Национальной хоккейной лиге состоялись 12 матчей, в центральном из которых Виннипег Джетс обыграли Сан-Хосе Шаркс и вышли в единоличные лидеры Западной конференции.

Матч завершился со счетом 5:3, сообщает официальный сайт лиги.

Четвертый в карьере хет-трик Николая Элерса и 41 сэйв Коннора Хеллебака позволил "Виннипегу" (23-10-2) одержать восьмую победу в 10 матчах и выйти на первое место Центрального дивизиона и Западной конференции в целом.

Элерс забил победный гол за 3:07 минуты до конца третьего периода, сделав счет 4:3, а оформил хет-трик за минуту до конца, когда против него нарушили правила при выходе на пустые ворота. По правилам, это гол.

"Сан-Хосе" (19-12-5) не смог продлить победную серию до шести игр. Голом и передачей, а также 10 бросками в створ у "Шаркс" отметился Эвандер Кейн. Также у "Сан-Хосе" забивали Джо Павелски и Юнас Донской, а Джо Торнтон сделал 1040-ю передачу в карьере и сравнялся с Марселем Дионном на 10-м месте в истории лиги.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

20 декабря.

Торонто – Флорида – 6:1 (1:0, 2:0, 3:1)

Шайбы: 1:0 – 18 Мэттьюс (Райлли, Марнер), 2:0 – 23 Мэттьюс (Райлли, Капанен), 3:0 – 31 Кадри (Райлли, Браун), 4:0 – 42 Таварес (Кадри, Мэттьюс), 5:0 – 45 Таварес (Маринчин, Марнер), 5:1 – 50 Боргстрем (Макканн, Ватрано), 6:1 – 55 Марнер (Райлли, Мэттьюс)

Филадельфия – Нэшвилл – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 5 Ворачек (Гудас, Кутюрье), 1:1 – 24 Бонино (Эллис, Йернкрук), 2:1 – 28 Жиру (Конекны)

Коламбус – Нью-Джерси – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 4 Фолиньо (Джонс, Дюбуа), 2:0 – 21 Эткинсон, 2:1 – 30 Холл (Палмиери)

Бостон – Анахайм – 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 28 Пастрняк (Бэкес, Крюг), 2:0 – 38 Крюг (Пастрняк, Маршанд), 3:0 – 45 Крейчи (Маршанд, Пастрняк), 3:1 – 55 Махура (Роуни)

Питтсбург – Миннесота – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 7 Гринуэй (Койл, Брудин), 1:1 – 13 Раст (Генцел), 2:1 – 48 Раст (Генцел)

Каролина – Детройт – 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 11 Крунвалль, 1:1 – 21 Свечников (де Хаан, Фолк), 1:2 – 32 Нильсен (Крунвалль, Дженсен), 1:3 – 43 Эрикссон (Гленденинг, Бертуцци), 1:4 – 59 Ларкин

Даллас – Чикаго – 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 1 Дебринкат (Кемпф, Сайкура), 0:2 – 17 Густафссон (Кэйн, Дебринкат), 0:3 – 21 Кэйн (Мерфи, Анисимов), 1:3 – 28 Сегин (Гурьянов, Бенн), 2:3 – 46 Федун (Радулов, Бенн), 2:4 – 58 Перлини (Дебринкат), 2:5 – 58 Кэйн (Кемпф)

Аризона – Монреаль – 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 20 Уэбер (Друэн, Петри), 1:1 – 26 Экман-Ларссон (Чикран, Шмалц), 1:2 – 41 Байрон (Шоу, Дано)

Калгари – Тампа-Бэй – 4:5 (3:1, 0:2, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 3 Палат (Кучеров, Пойнт), 1:1 – 4 Беннетт (Хэнифин, Ткачак), 2:1 – 7 Монахан (Годро, Линдхольм), 3:1 – 12 Баклунд (Беннетт), 3:2 – 23 Стэмкос (Кучеров, Эрни), 3:3 – 25 Киллорн (Макдона, Гурде), 3:4 – 55 Джирарди (Чирелли), 4:4 – 57 Годро

Ванкувер – Сент-Луис – 5:1 (0:0, 2:0, 3:1)

Шайбы: 1:0 – 25 Хорват (Эдлер, Петтерссон), 2:0 – 26 Годетт, 3:0 – 42 Ливо (Гранлунд), 3:1 – 46 Тарасенко (Шенн), 4:1 – 51 Виртанен (Хорват, Эдлер), 5:1 – 55 Эрикссон (Виртанен)

Вегас – Айлендерс – 4:2 (0:2, 1:0, 3:0)

Шайбы: 0:1 – 18 Барзэл (Бэйли), 0:2 – 19 Нелсон (Пулок, Эберле), 1:2 – 28 Пирри (Икин, Шмидт), 2:2 – 46 Карлссон (Шмидт, Теодор), 3:2 – 47 Штястны (Холден, Смит), 4:2 – 59 Шмидт

Сан-Хосе – Виннипег – 3:5 (2:3, 1:0, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 1 Бафлин (Торнтон), 1:1 – 1 Кэйн (Торнтон), 2:1 – 11 Павелски (Карлссон, Лабанк), 2:2 – 12 Элерс (Чьяро, Уилер), 2:3 – 13 Эплетон (Лемье, Петан), 3:3 – 39 Донской (Кэйн), 3:4 – 56 Элерс (Шайфли, Уилер), 3:5 – 59 Элерс