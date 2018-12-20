Питтсбург победил Вашингтон в матче дня НХЛ, Овечкин остался без очков

Гол и передача Сидни Кросби принесли "Питтсбургу" победу над "Вашингтоном" со счетом 2:1.

В ночь на четверг в центральном матче дня Питтсбург обыграл ВАшингтон, а в очной дуэли Сидни Кросби и Александра Овечкина первый набрал два очка, а второй остался без баллов впервые за 15 игр.

Матьч завершился со счетом 2:1, сообщает официальный сайт лиги.

За минуту до второго перерыва Брайан Раст после рикошета забил оказавшийся победным гол. "Кэпиталз" в третьем периоде переиграли соперника (14-8 по броска в створ), Евгений Кузнецов попадал в штангу, шайба носилась по линии ворот Мэтта Мюррея, но счет так и не изменился.

Результативная и голевая серии Овечкина прервались, а "Вашингтон" (20-10-3) потерпел первое поражение за шесть матчей.

"В таких играх уровень эмоций всегда зашкаливает, и мой опыт показал, что в этих ситуациях Сид проявляет себя наилучшим образом", - сказал о набравшем 2 (1+1) очка Кросби тренер "Пингвинз" Майк Салливан.

"Кэпиталз" не реализовали ни одного из пяти шансов в большинстве, а "Питтсбург" воспользовался одним удалением из четырех.

В другом матче дня Колорадо переиграл Монреаль со счетом 2:1.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

19 декабря.

Вашингтон – Питтсбург – 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 26 Эллер (Уилсон), 1:1 – 29 Кросби (Летанг, Малкин), 1:2 – 38 Раст (Кросби, Генцел).

Колорадо – Монреаль – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 5 Галлахер (Друэн, Петри), 1:1 – 24 Рантанен (Маккиннон), 2:1 – 40 Ландескуг (Рантанен, Маккиннон).