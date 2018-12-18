«Кременчук» в Киеве вновь одолел «Ледяных Волков» в матче УХЛ

Дублем в составе «горожан» Виктор Тютченко, а игра завершилась со счетом 2:6.

В Киеве состоялся второй матч 23-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги - Пари-Матч между местными «Ледяными Волками» и «Кременчуком».

Разница шайб по итогам пяти ранее сыгранных матчей составляла 53:9 в пользу "горожан", которые виделись явным фаворитом встречи, сообщает официальный сайт лиги.

Переломным эпизодом первого периода стала 10-я минута встречи, когда перелом ноги получил форвард «Ледяных Волков» Соломон Шапиро. Буквально сразу после этого Алексей Красильников и Алексей Ворона отправили по шайбе в ворота Никиты Глотова, и сделали преимущество «Кременчука» довольно комфортным.

Во втором периоде «Ледяные Волки» заметно активизировались в атаке и благодаря точным броскам Алексея Черемнова и Никиты Шабанова, смогли сравнять счёт на табло. Тем не менее, ещё до второй сирены Виктор Тютченко, Глеб Кривошапкин и Иван Цыпнятов вывели "горожан" вперёд и довели счёт на табло до 2:5.

В заключительной двадцатиминутке команды существенно сбавили скорости и остроту своих атак, но ещё раз своим шансом у чужих ворот воспользовался Виктор Тютченко, установив окончательный счёт 2:6 в пользу «Кременчука».

Напомним, что 20 декабря в 19:30 в рамках перенесённого 22 тура УХЛ-Пари-Матч состоится встреча между МХК «Динамо» и «Донбассом».

«Ледяные Волки» - «Кременчук» 2:6 (0:2, 2:3, 0:1)

Шайбы: 0:1 Красильников (Тютченко, Цыпнятов), 12:24. 0:2 Ворона (Савченко, Гриценко), 13:02. 1:2 Федосов (Дворник, Шабанов), 25:22. 2:2 Шабанов (Черемнов), 27:52. 2:3 Тютченко (Красильников, Цыпнятов - больш.), 32:29. 2:4Кривошапкин (Киселёв - меньш.), 34:37. 2:5 Цыпнятов (Кривошапкин, Толстушко), 35:53. 2:6 Хришпенц (Цыпнятов, Толстушко), 51:08.