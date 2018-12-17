Виннипег обыграл Тампу, Рейнджерс уступили Вегасу в чемпионате НХЛ

Состоялось семь поединков регулярного чемпионата.

В ночь на 17 декабря в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги состоялось семь матчей.

"Нью-Йорк Рейнджерс" уступил "Вегасу" в одной из центральных встреч дня. Матч, проходивший на стадионе "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке, завершился победой гостей в овертайме со счётом 4:3. Это поражение стало для «Рейнджерс» третьим подряд. Клуб из Нью-Йорка занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Виннипег Джетс — Тампа-Бэй Лайтнинг — 5:4 ОТ (1:1, 2:2, 1:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 – Киллорн (Палат, Василевский) – 13:01 (5x4) 1:1 – Перро (Майерс, Элерс) – 19:43 (5x4) 2:1 – Танев (Лаури, Моррисси) – 28:36 2:2 – Стэмкос (Палат) – 29:13 2:3 – Джонсон (Пойнт, Сергачев) – 38:09 3:3 – Элерс (Шайфли, Уилер) – 39:19 3:4 – Кучеров (Стэмкос, Пойнт) – 46:55 (5x4) 4:4 – Элерс (Шайфли, Бафлин) – 54:23 5:4 – Шайфли – 64:18 (3x3)

Нью-Йорк Рейнджерс – Вегас Голден Найтс – 3:4 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 – Шей (Хэйс, Бучневич) 01:13 1:1 –Смит (Маршессо, Миллер) 11:40 (5х4) 1:2 – Штястны (Так, Пачиоретти) 26:09 2:2 – Зибанежад (Зукарелло-Асен, Хэйс) 32:10 (5х4) 2:3 – Каррье (Носек) 33:12 3:3 – Крайдер (Хэйс) 43:29 3:4 – Так (Миллер, Штястны) 62:11 (3х3)

Каролина Харрикейнз – Аризона Койотс – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – Фогеле (Песке, де Хаан) 29:44 2:0 – Свечников (Уильямс, Фолк) 33:44 3:0 – Ахо (Терявяйнен, де Хаан) 44:32

Сент-Луис Блюз – Калгари Флэймз – 2:7 (0:4, 2:1, 0:2)

Шайбы: 0:1 – Ткачак (Линдхольм, Джиордано) 05:58 (5х4) 0:2 – Линдхольм 10:15 (4х5) 0:3 – Джиордано (Ткачак, Годро) 16:47 (5х4) 0:4 – Куини (Янковски, Хэнифин) 18:25 1:4 – Сундквист (Данн, Нолан) 22:29 1:5 – Годро (Райан) 25:26 2:5 – Бозак (Данн) 38:14 2:6 – Годро (Линдхольм, Монахан) 56:53 en 2:7 – Куини (Броди, Царник) 58:44 (5х4)

Бостон Брюинз – Баффало Сэйбрз – 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)

0:1 – Скиннер (Далин, Айкел) 23:18 1:1 – Кэмпфер (Бэкес, Нордстрем) 25:18 1:2 – Айкел (Далин, Райнхарт) 45:43 2:2 – Крюг (Форсбакка-Карлссон, Крейчи) 53:21 2:3 – Скиннер (Райнхарт, Айкел) 56:29 2:4 – Айкел (Гиргенсонс, Райнхарт) 59:35 en

Чикаго Блэкхоукс – Сан-Хосе Шаркс – 3:7 (3:2, 0:3, 0:2)

Шайбы: 1:0 – Дебринкат (Густафссон) 02:34 2:0 – Строум (Кэйн, Мерфи) 03:21 2:1 – Карлссон (Бернс, Радил) 09:58 2:2 – Серенсен (Лабанк, Торнтон) 10:40 3:2 – Перлини (Сибрук, Сайкура) 12:54 3:3 – Кэйн (Карлссон, Бернс) 24:21 (5х4) 3:4 – Гудроу (Карлссон, Браун) 27:36 3:5 – Кутюр (Кэйн, Диллон) 36:16 3:6 – Лабанк (Гертл, Бернс) 53:03 (5х4) 3:7 – Гертл (Кутюр) 58:27

Ванкувер Кэнакс – Эдмонтон Ойлерз – 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)

Шайбы: 0:1 – Нюджент-Хопкинс (Ларссон, Хайра) 21:40 1:1 – Эдлер (Хорват, Босер) 31:49 2:1 – Босер (Маркстрем, Хаттон) 34:46 3:1 – Петтерссон (Босер, Голдобин) 46:04 3:2 – Чейссон (Нерс, Макдэвид) 55:50 4:2 – Хорват (Эдлер, Руссель) 58:18 en