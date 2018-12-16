Вашингтон обыграл Баффало в серии буллитов, Флорида одолела Торонто в НХЛ

Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата.

Накануне состоялись очередные матчи Нацональной хоккейной лиги. О их результатах сообщает официальный сайт турнира. «Монреаль» - «Оттава» - 5:2 (1:1, 0:1, 4:0) Шайбы: 1:0 Пека, 3:39, 1:1 Уайт (Ткачак), 3:59, 1:2 Бедкер (Стоун), 29:11, 2:2 Котканиеми (Лехконен, Питри), 42:06, 3:2 Уэбер (Э. Шоу, Дано), 50:06, 4:2 Байрон (Котканиеми, Лехконен), 53:37, 5:2 Друэн (п.в., Доми, Пека), 57:31 Вратари: Прайс — Маккенна «Вашингтон» - «Баффало» - 4:3 Б (2:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0) Шайбы: 0:1 Айкел (Райнхарт, Далин), 2:41, 1:1 Коннолли (Смит-Пелли), 3:39, 2:1 Врана (Кузнецов), 9:41, 2:2 Айкел (Далин, Ристолайнен), 22:25, ГБ, 2:3 Далин (Скиннер, Райнхарт), 27:21, ГБ, 3:3 Овечкин (Бэкстрем, Орлов), 33:46 Победный буллит: Овечкин «Айлендерс» - «Детройт» - 4:3 (1:2, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0) Шайбы: 0:1 Нюквист (Ларкин, Ванек), 5:03, ГБ, 1:1 Бовилье (Барзал, Бэйли), 11:05, 1:2 Дэйли (Бертуцци, Ванек), 19:46, 2:2 Барзал (Ли, Ледди), 51:03, ГБ, 3:2 Сизикас (Клаттербак, Мартин), 53:56, 3:3 Ванек (Атанасиу, Крунвалль), 58:57 Победный буллит: Барзал «Питтсбург» - Лос-Анджелес» - 4:3 ОТ (2:0, 1:2, 0:1, 1:0) Шайбы: 1:0 Каллен (Раст, Дж. Джонсон), 6:58, ГМ, 2:0 Раст (Кросби, Гюнтцель), 13:04, 2:1 Маззин (Копитар, Иафалло), 23:22, 3:1 Пирсон, 28:29, 3:2 Лафф (Вагнер, Даути), 30:06, 3:3 Иафалло (Кемпе, Маззин), 52:30, ГБ, 4:3 Кессел (Малкин, Мяяття), 63:59, ГБ «Коламбус» - «Анахайм» - 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1) Шайбы: 1:0 Нутиваара (Дженнер), 12:06, 1:1 Спронг (Мэнсон), 15:56, 1:2 Спронг (Хенрик), 61:19 «Нэшвилл» - «Нью Джерси» - 1:2 Б (1:0, 0:0 0:1, 0:0, 1:0) Шайбы: 1:0 Годро (Саломяки, Экхольм), 18:43, 1:1 Бойл (Юханссон, Братт), 58:29 Победный буллит: Джохансен «Флорида» - «Торонто» - 4:3 ОТ (1:0, 1:0, 1:3, 1:0) Шайбы: 1:0 Барков (Дадонов, Хоффман), 19:56, ГБ, 2:0 Юбердо (Яндл, Хоффман), 28:03, ГБ, 2:1 Таварес (Гардинер, Райлли), 50:24, 2:2 Марнер (Кадри, Зайцев), 56:21, 3:2 Барков (Брауэр, Мальгин), 56:48, 3:3 Марнер (Райлли, Гардинер), 58:20, 4:3 Барков (Юбердо), 63:24 «Колорадо» - «Даллас» - 6:4 (3:0, 1:2, 2:2) Шайбы: 1:0 Ландескуг (Бэрри, Маккиннон), 5:45, ГБ, 2:0 Колверт (Нието), 7:57, 3:0 Рантанен (Маккиннон), 19:45, ГБ, 3:1 Линделл (Янмарк, Федун), 28:36, ГМ, 3:2 Сегин, 29:20, 4:2 Рантанен (Маккиннон, Комфер), 34:53, ГБ, 4:3 Сегин (Федун, Радулов), 53:14, 4:4 Бенн (Сегин, Радулов), 55:24, 5:4 Ландескуг (Джонсон), 56:40, 6:4 Маккиннон (п.в., Рантанен), 58:37 «Ванкувер» - «Филадельфия» 5:1 (3:1, 1:0, 1:0) Шайбы: 1:0 Танев (Голдобин, Хорват), 4:13, 2:0 Эрикссон (Годетт, Бига), 8:09, 3:0 Лейво (Бозер, Стэчер), 11:12, 3:1 Лотон, 16:29, 4:1 Бозер (Стэчер, Петтерссон), 32:07, 5:1 Гранлунд (п.в., Мотт, Бигл), 55:29

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