"Вест Хэм" может пожертвовать украинцем.

Английский "Вест Хэм" готов продать украинского полузащитника Андрея Ярмоленко ради подписания форварда "Челси" Оливье Жиру.

Об этом пишет издание Mirror.

На подписание нападающего Челси и сборной Франции Оливье Жиру "Вест Хэму" нужны серьезные деньги. Поэтому клуб готов продать Андрея Ярмоленко, тем самым разгрузив зарплатную ведомость (украинец имеет одну из самых больших зарплат среди игроков "Вест Хэма").

Андрей Ярмоленко в "Вест Хэме"

В этом сезоне Ярмоленко сыграл всего 10 матчей в составе команды, в которых забил 2 гола и оформил 3 голевые передачи.

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Автор: Олег Давыгора