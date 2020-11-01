Бронзовый призер прошлого сезона в очередной раз потерял очки.

8-й тур Украинской Премьер-лиги закрывал матч "Ингульца" и "Зари". Встреча завершилась вничью.

На 64-й минуте "Ингулец" вышел вперед благодаря прямому удару со штрафного в исполнении Дениса Янакова.

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"Заря" отыгралась на 75-й минуте - арбитр после просмотра видеоповтора назначил спорный пенальти в ворота хозяев, а Владлен Юрченко его реализовал. Причем только со второй попытки - сперва Богдан Шуст отразил удар, но с нарушением правил, из-за чего одиннадцатиметровый пришлось перебивать.

"Заря" набрала 10 очков и занимает восьмое место в УПЛ. "Ингулец" (6 очков) идет одиннадцатым.

"Ингулец" - "Заря" - 1:1

Голы: Янаков, 64 - Юрченко, 75 (с пенальти)

"Ингулец": Шуст, Балан, Ковалев, Лупашко (Кучеренко, 24), Семенко, Квасный, Козак, Запорожец, Бартулович, Коваленко (Янаков, 46), Мкомола (Ситчинава, 65)

"Заря": Шевченко, Руфати (Назарина, 66), Вернидуб, Абу Ханна, Цыганикс, Иванисеня, Юрченко, Кочергин, Хомченовский, Гладкий, Кабаев (Сайядманеш, 81)

Предупреждения: Семенко, Коваленко, Квасный, Кучеренко, Запорожец - Иванисеня, Вернидуб

Украинская Премьер-лига: 8-й тур

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Автор: Антон Дударь