Состоялось еще два матча 25-го тура чемпионата Украины.

В рамках 25-го тура чемпионата Украины "Рух" принимал "Олимпик", а "Ингулец" играл со "Львовом".

"Рух" одержал разгромную победу. Львовяне набрали 27 очков и де-юре оформили сохранение прописки в УПЛ.

Читайте такжеИгроки Миная отказывались выходить на матч УПЛ с Шахтером: известна причина

У "Олимпика" - 21 очко и предпоследняя строчка. Отрыв от "Миная" - 3 очка.

"Рух" - "Олимпик" - 3:0

Голы: Притула, 4, Борячук, 18, Климчук, 26 (с пенальти)

"Рух": Бандура, Гагун, Белый, Стаменкович, Мысык, Мартынюк, Федорчук (Варфоломеев, 90), Притула (Рунич, 75), Климчук (Кондраков, 77), Бойчук (Карабин, 89), Борячук (Кухарук, 75).

"Олимпик": Кичак, Пасич, Драме, Векляк (Снурницын, 46), Лебеденко, Бабенко, Политыло, Завийский (Романовский, 71), Тейшейра, Таллес (Альваренга, 46), Бенито.

Предупреждения: Белый, 70, Стаменкович, 82 - Бенито, 35

"Ингулец" одержал минимальную победу и также сохранил место в элитном дивизионе. У команды - 26 очков и 11-е место. У "Львова" - 28 очков и девятая позиция.

"Ингулец" - "Львов" - 1:0

Гол: Бартулович, 11

"Ингулец": Крынский, Балан, Салем, Павлов, Квасный, Кучеренко, Васин (Плохотнюк, 43), Запорожец (Янаков, 72), Бартулович (Коваленко, 46), Козак (Щедрый, 46), Сичинава (Шевцов, 74)

"Львов": Костик, Лобай, Махмутович, Михуоби, Бусько (Крушинский, 46), Ременяк (Грисьо, 67), Брикнер, Сабино, Казлаускас, Захаркив (Семенов, 67), Ныч

Предупреждения: Козак, Янаков, Балан - Ныч, Бусько, Михуоби, Казлаускас, Чиряк, Романчук

Украинская Премьер-лига: 25-й тур

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь