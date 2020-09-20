Участник Лиги Европы на выезде разобрался с новичком чемпионата Украины.

В заключительном матче 3-го тура Украинской Премьер-лиги львовский "Рух" принимал "Колос" из Ковалевки.

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Гости одержали победу со счетом 2:1.

Главным героем поединка стал Евгений Морозко. Полузащитник "Колоса" оформил дубль, поразив ворота соперника на 5-й и 20-й минутах первого тайма.

Гости удерживали этот счет практически до финального свистка. Только на 5-й компенсированной минуте Ростислав Русин сократил отставание хозяев поля.

Львовяне потерпели второе подряд поражение после начала сезона. "Колос" набрал уже шесть очков и занимает третье место в турнирной таблице УПЛ.

"Рух" - "Колос" - 1:2

Голы: Русин, 90+5 - Морозко, 5, 20

"Рух": Бандура, Стаменкович, Дуць (Кухарук, 46), Парамонов, Копина (Русин, 88), Глига, Мартынюк, Заставный, Мысык (Кондраков, 72), Кухаревич, Эрнест (Климчук, 46)

"Колос": Волынец, Кравченко, Максименко (Петров, 46), Гавриш, Черноморец, Ильин, Милько, Морозко (Антюх, 85), Ориховский (Смирный, 76), Костышин, Селезнев (Исаенко, 76)

Предупреждения: Стаменкович, Заставный - Милько, Ориховский, Черноморец

Украинская Премьер-лига: 3-й тур

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Автор: Данил Слесь