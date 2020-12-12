"Рух" в рамках по 13-го тура УПЛ на своем поле принимал "Днепр-1". Игра закончилась со счетом 4:1.
Хозяева отлично начали поединок и уже на 4-й минуте забили гол. По итогу первого тайма они громили "Днепр-1" со счетом 3:0.
Ответить своим голом "Днепр-1" смог лишь в конце второго тайма, но "Рух" снова возобновил свое преимущество в три гола буквально через две минуты.
Эта победа стала первой в истории "Руха" в рамках УПЛ.
После этого матча "Рух" набрал 9 очков и покинул последнюю позицию у турнирной таблице. В свою очередь "Днепра-1" со своими 8 пунктами опустился на 14-е место.
"Рух" - "Днепр-1" - 4:1
Голы: Федорчук, 4, 36, Кухаревич, 45, Климчук, 86 - Сваток, 84
"Рух": Бандура, Стаменкович (Зец, 90), Гагун (Копына, 90), Белый, Мартынюк, Федорчук, Мысык, Бойчук, Русин (Кухарук, 87), Климчук (Притула, 90), Кухаревич (Кондраков, 68)
"Днепр-1": Сарнавский, Адамюк, Сафронов, Сваток, Логинов (Батагов, 46), Назаренко (Домарацкий, 85), Игнатенко, Кравченко, Ярмолюк (Булеца, 46), Довбик, Хобленко (Коркишко, 62).
Предупреждения: Стаменкович, Климчук - Ярмолюк, Сваток, Кравченко
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