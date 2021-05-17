Голкипер "Барселоны" готовится к операции на колене.

Немецкий страж ворот Марк-Андре тер Штеген не сыграет на чемпионате Европы-2020.

Об этом сам спортсмен сообщил в своем Instagram.

29-летний вратарь готовится к хирургическому вмешательству.

"Вместе с медицинским штабом клуба я решил, что мне нужно дополнительное хирургическое вмешательство на колене. Жаль, что я пропущу Евро-2020 и не буду вместе с немецкой сборной. Впервые за много лет я буду болеть дома, поддерживая свою страну. Надеюсь, мы победим! Верю, что после летней паузы мы снова будем играть с болельщиками, я скучаю по этому! Спасибо за поддержку в течение сложного сезона", - напечатал тер Штеген неприятное известие.

Голкипер "Барселоны" в нынешнем сезоне 42 раза выходил на поле и имеет в своем активе 14 "сухих" поединков. Transfermarkt оценивает тер Штегена в 75 млн евро - это второй показатель среди всех киперов мира.

Напомним, что сборная Германии сыграет на Евро-2020 в одной группе с Францией, Португалией и Венгрией.

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Евро-2020: что нужно знать

Через пандемию коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021 год, однако сохранит название "Евро-2020".

В 2021 году турнир должен стартовать 11 июня и продлится до 11 июля - в этот день состоится финальный матч на "Уэмбли" в Лондоне.

Окончательный состав всех групп стал известен в ноябре 2020 года после того, как были сыграны стыковые матчи.

Сборная Украины на групповом этапе сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

Уже известно, что матчи Евро-2020 пройдут со зрителями. При этом УЕФА объявил о замене двух городов, принимающих турнир.

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Автор: Артем Будрин