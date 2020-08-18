"Команда развалилась": тренер Шахтера Каштру взял на себя ответственность за разгром от Интера

Португальский специалист разобрал минувший полуфинал Лиги Европы.

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал поражение от "Интера" в полуфинале Лиги Европы со счетом 0:5.

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Cпециалист дал комментарий в эфире телеканала "Футбол 1".

"В первом тайме мы еще смогли играть, неплохо его закончили. Было два момента у "Интера" - они один реализовали. У нас были моменты у Маркоса Антонио и Мораеса. К сожалению, не удалось забить.

Второй тайм - поменяли полузащиту, поставили десятку, гнались за результатом. Мораес мог сравнять счет. А в следующем эпизоде "Интер" забил с углового. Потом наша команда развалилась. Совершили несколько ошибок. Результат накапливался.

На данный момент могу сказать - это был фантастический путь до сегодняшнего дня. Сейчас я несчастлив из-за игры. После 0:2 мы совершили много ошибок против сильной команды. У нас был дискомфорт из-за прессинга "Интера". Мы не были похожи на себя после 0:2", - сказал Каштру.

Португалец поздравил соперника и отметил, что это поражение испортило впечатление от всего сезона:

"Поздравляю "Интер". Это нормально в таких ситуациях - тренер полностью берет на себя ответственность за результат.

В еврокубковых матчах путь был хорошим до сегодня. Запомнится то плохое, что было сегодня. Мы передали игру в руки сопернику, особенно когда было 0:2. Мы, тренеры, должны принимать эти вещи. Мы чемпионы с 23 очками отрыва, проделали хороший путь в Лиге Европы, но запомнится в итоге сегодняшний матч. Но мы проиграли хорошей команде, которая заслужила победу".

Лига Европы: путь "Шахтера" подошел к концу

"Шахтер" в третий раз в своей истории играл в полуфинале турнира. "Горняки" упустили возможность во второй раз сыграть в финальном поединке Лиги Европы/Кубка УЕФА.

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча "Интер" - "Шахтер".

В финальном матче "Интер" сыграет с испанской "Севильей", которая в своем полуфинале победила "Манчестер Юнайтед" (2:1). Решающий поединок состоится 21 августа в Кельне.

"Шахтер" потерпел первое поражение в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.

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Автор: Данил Слесь