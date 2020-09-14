Гостями Эксперт клуба стали первый вице-президент УАФ Александр Демьяненко, тренер сборной Украины (U-17) Сергей Нагорняк и пресс-атташе главного тренера национальной команды Николай Васильков.

В понедельник, 14 сентября в Киеве в PMHUB Украинская ассоциация футбола и официальный партнер национальной сборной Украины Parimatch провели заседание Эксперт клуба. В этот раз футбольные эксперты и функционеры, к которым также присоединился игрок “Шахтера” и сборной Николай Матвиенко, обсудили тему национальной команды, которая недавно провела стартовые матчи в Лиге наций УЕФА.

Модерировал мероприятие пресс-атташе сборной Украины Александр Гливинский. Гостями же Эксперт клуба стали первый вице-президент УАФ Александр Демьяненко, тренер сборной Украины (U-17) Сергей Нагорняк и пресс-атташе главного тренера национальной команды Николай Васильков.

Во время заседания все присутствующие также посмотрели видео с первым сбором команды после длительной паузы, традиционными выступлениями новичков, которые на представлении в сборной пели песни и, конечно же, нарезки с матчей против Швейцарии и Испании.

Мероприятие в который раз показало, что эксперты, журналисты и футболисты уже давно соскучились по живому общению, пусть даже и с соблюдением карантинных ограничений.

Представитель Parimatch Вадим Мисюра: “Тема очередного заседания Эксперт клуба как всегда актуальна. Мы наконец дождались матчей сборной Украины, которая не играла почти 10 месяцев. К сожалению, следом за победой над Швейцарией было поражение испанцам. И, тем не менее, это ценный опыт для национальной команды, уверен, он сделает сборную лишь сильнее и октябрьские матчи завершаться с положительным результатом”.

Первый вице-президент УАФ Анатолий Демьяненко: “Очень хорошо, что мы стартовали с победы в Лиге наций. Жаль, что не удалось развить успех в матче с Испанией. Конечно, свою роль сыграл гол с пенальти уже на второй минуте. На нас он повлиял не лучшим образом, а испанцам, наоборот, добавил уверенности. Много после этого матча говорили о Пятове. Да, не помешало бы подпускать к месту в составе молодежь, дать им возможность получать игровую практику. Но, вместе с тем, Пятову всего 36 лет, это нормальный возраст для вратаря и опыт Андрея просто незаменим. С испанцами грубых ошибок у него не было, да, пару раз неудачно выбил, но ведь его постоянно накрывали”.

Футболист “Шахтера” и сборной Украины Николай Матвиенко: “В этот раз мы снова устроили обряд посвящения для дебютантов. Помню, как сам пел. Это был ужас (смеется). А вообще, это классно, помогает новичку расслабиться и почувствовать себя частью команды.

Мы всегда стараемся показать свою игру, как бы не действовал соперник. Да, швейцарцы начали довольно жестко и поначалу нам было непросто, но ко второму тайму ситуация на поле уже изменилась в нашу пользу. Жаль, конечно, что играем без болельщиков. Все ждем, когда им разрешат вернуться на трибуны. Пока что единственный плюс в том, что можно общаться с другими игроками, давать подсказки хоть через все поле, так как нет привычного шума стадиона”.

Тренер сборной Украины (U-17) Сергей Нагорняк: “Швейцария не просто так заняла первое место в своей группе в отборе на Евро-2020. Пожалуй, наша команда не была готова к такому высокому прессингу. Хотелось бы отметить Тымчика, он дебютировал очень классно. Если мы хотим быть среди топов, то должны быть готовы ко всему. И потому так важны матчи с сильными командами. Совсем другое, когда играешь с соперником, который тебе головы не дает поднять, как это делали испанцы, но и такие матчи повышают наш уровень.

Конечно, сборная - это лишь верхушка. Я это особенно увидел, когда погрузился в юношеский футбол. В той же Испании не ставят во главе всего результат. Там воспитывают индивидуальность, которую у нас убивают еще на детском уровне. Индивидуальное мастерство это не обыграть пять футболистов, а вовремя отдать передачу. У нас лучших футболистов забирают “Динамо” и “Шахтер”, других конкурентов нет. А в Испании в каждом клубе своя сильная школа. Где все наши футболисты, которые были перспективными в юном возрасте? Их нет. Нужно футболистов с детства учить работать с мячом. Наши ребята в сборной умеют работать с мячом, но когда тебе не дают поднять головы, это уже немного другое. Вот в октябре нас ждут матчи с тремя чемпионами мира, Францией, Германией и Испанией. Мы должны цепляться и делать все, чтобы остаться в числе сильнейших команд Лиги наций. И тогда уровень нашей сборной вырастет”.

Пресс-атташе главного тренера сборной Украины Николай Васильков: “Игра со Швейцарией была очень важной, все же, первая игра, старт Лиги наций, так важно начать с победы. Несмотря на счет первого тайма, перестановки в перерыве не было. Мы ожидали, что швейцарцы начнут сбавлять обороты. Так и произошло, появились свободные зоны и наша команда все больше перехватывала инициативу. С Испанией был уже другой футбол, мы были вынужденные эксперименты с составом, из-за той же травмы Степаненко. Да и вообще непросто играть два таких сложных матча за такой короткий срок. Но это очень ценный опыт и как бы не завершился для нас розыгрыш Лиги наций, после ее завершения наша команда станет абсолютно другой”.

Следующее заседание Эксперт клуба Parimatch пройдет после октябрьских матчей сборной Украины против Франции, Германии и Испании.

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Автор: УНИАН