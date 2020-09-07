Дуглас вернулся в Днепр / YouTube/СК "Днепр-1"
"Днепр-1" объявил о подписании контракта с бразильским защитником Дугласом.
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Об этом сообщил официальный сайт "Днепра-1".
30-летний Дуглас подписал контракт, который рассчитан на один сезон. Он присоединился к днепровскому клубу на правах свободного агента.
Напомним, с 2013 по 2016 годы Дуглас выступал за "Днепр", с которым дошел до финала Лиги Европы, а также становился серебряным и дважды бронзовым призером УПЛ. В составе днепровского клуба бразилец провел 87 матчей и забил 1 гол.
Затем он вернулся в Бразилию, где выступал за "Сан-Паулу" и "Шапекоэнсе".
Напомним, "Днепр-1" стартовал в УПЛ с ничьей против "Ингульца" (1:1).
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