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Динамо одержало разгромную победу в контрольном матче (видео)

19:17, 15 августа 2020
Футбол
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Супряга стал автором дубля / фото facebook.com/fcdynamoua

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Команда Мирчи Луческу одержала победу со счетом 5:1.

Динамовцы забили четыре гола еще в первом тайме - дубль на свой счет записал Владислав Супряга, а еще по одному результативному удару - в активе Виталия Буяльского и Николая Шапаренко.

После перерыва "Полесье" сократило разрыв в счете, а Миккель Дуэлунд на 78-й минуте установил окончательный счет - 5:1.

"Динамо" - "Полесье" - 5:1

Голы: Супряга, 12, 37, Буяльский, 24, Шапаренко, 45, Дуэлунд, 78 - Галенко, 52

"Динамо": Бойко (Бущан, 46), Сирота, Кендзера (Забарный, 65), Тымчик, Караваев (Вивчаренко, 79), Сидорчук, Буяльский (Леднев, 65), Шапаренко (Андриевский, 74), Цитаишвили (Булеца, 74), Де Пена (Дуэлунд, 46), Супряга (Соль, 65).

Видеообзор матча опубликовал YouTube-канал "Динамо".

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Автор: Данил Слесь

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