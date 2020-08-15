Динамо одержало разгромную победу в контрольном матче (видео)

Команда Мирчи Луческу уверенно разобралась с новичком Первой лиги.

15 августа киевское "Динамо" провело контрольный матч против "Полесья", которое в новом сезоне будет выступать в Первой лиге.

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Команда Мирчи Луческу одержала победу со счетом 5:1.

Динамовцы забили четыре гола еще в первом тайме - дубль на свой счет записал Владислав Супряга, а еще по одному результативному удару - в активе Виталия Буяльского и Николая Шапаренко.

После перерыва "Полесье" сократило разрыв в счете, а Миккель Дуэлунд на 78-й минуте установил окончательный счет - 5:1.

"Динамо" - "Полесье" - 5:1

Голы: Супряга, 12, 37, Буяльский, 24, Шапаренко, 45, Дуэлунд, 78 - Галенко, 52

"Динамо": Бойко (Бущан, 46), Сирота, Кендзера (Забарный, 65), Тымчик, Караваев (Вивчаренко, 79), Сидорчук, Буяльский (Леднев, 65), Шапаренко (Андриевский, 74), Цитаишвили (Булеца, 74), Де Пена (Дуэлунд, 46), Супряга (Соль, 65).

Видеообзор матча опубликовал YouTube-канал "Динамо".

"Динамо" в межсезонье: последние события

Команду к новому сезону готовит тренерский штаб Мирчи Луческу - румынский специалист заменил на посту главного тренера Алексея Михайличенко.

Для "Динамо" встреча с "Полесьем" была уже третьим поединком во время паузы. Ранее киевляне разгромили "Верес" (3:0) и уступили "Десне" (1:2).

Президент "Динамо" Игорь Суркис назвал две главные задачи, которые стоят перед Мирчей Луческу.

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Автор: Данил Слесь