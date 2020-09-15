Киевляне вышли в плей-офф отбора турнира.

Киевское "Динамо" обыграло нидерландский АЗ в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов со счетом 1:0. Матч проходил в столице Украины на НСК "Олимпийский".

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Нидерландцы начали игру активнее команды Мирчи Луческу и владели солидным преимуществом, но в целом моментов соперники создавали минимум.

Все ключевые эпизоды произошли после перерыва. Уже на 49-й минуте динамовцы перехватили мяч у соперника, Буяльский вывел Родригеса на ударную позицию, а Жерсон переиграл вратаря - 1:0.

У нидерландцев становилось все меньше сил, а "Динамо" действовало вторым номером и чувствовало себя уверенно. Уже ближе к концовке матча подопечные Луческу вовсе смогли удвоить преимущество: на 86-й минуте Кендзера навесил с фланга, а вратарь выбил мяч точно на голову Шапаренко - 2:0.

На 88-й минуте Бущан перевел в штангу удар де Вита, а затем Боаду также добил его в каркас ворот. "Динамо" удержало ворота на замке.

"Динамо" - АЗ - 2:0

Голы: Родригес, 49, Шапаренко, 86

"Динамо": Бущан, Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев, Сидорчук, Шапаренко (Леднев, 90+1), Родригес, Буяльский (Андриевский, 79), Де Пена, Супряга (Вербич, 74)

АЗ: Бизот, Свенссон, Влаар (Сугавара, 79), Копмейнерс, Вейндал, Класи, де Вит, Мидтше (Друйф, 66), Стенгс, Боаду, Гудмундссон (Идрисси, 58)

Предупреждения: Буяльский, Родригес, Кендзера - Стенгс, Класси, Идрисси

"Динамо" в Лиге чемпионов: главное

Киевская команда вышла в заключительный раунд отбора, после которого начнется групповой этап Лиги чемпионов.

Для Мирчи Луческу это был дебютный еврокубковый матч у руля "Динамо".

В плей-офф квалификации ЛЧ "Динамо" сыграет с победителем пары "Гент" (Бельгия) - "Рапид" (Австрия).

В прошлом сезоне "Динамо" покинуло Лигу чемпионов по итогам третьего раунда квалификации. Тогда киевляне не смогли пройти бельгийский "Брюгге" (0:1, 3:3).

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Автор: Данил Слесь