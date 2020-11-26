У части клубов уже в начале декабря будет возможность продавать билеты.

Английская Премьер-лига приняла решение начать открывать трибуны для посещения фанатов.

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Об этом сообщает Sky Sports.

В регионах с высоким уровнем распространения коронавируса матчи и дальше будут проходить при пустых трибунах.

Разрешение пускать людей на стадионы не получили "Астон Вилла", "Бернли", "Лидс", "Лестер", "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл", "Шеффилд", "Вест Бромвич", "Вулверхэмптон" и "Манчестер Сити".

Остальные клубы были разделены на две группы. Одна сможет продавать по 2 тысячи билетов на игру, а другая - по 4 тысячи.

Посещение поединков будет проходить с использованием средств индивидуальной защиты и размещением с учетом социальной дистанции. Возвращение зрителей состоится уже 2 декабря.

Стоит отметить, что Английская Премьер-лига приняла решение закрыть стадионы для фанатов еще в марте во время первой волны пандемии COVID-19.

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Перевод: Данил Слесь