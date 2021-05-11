Баннер с надписью "Чемпионы АПЛ 2020-2021" на стадионе Ман Сити / фото REUTERS
"Манчестер Сити" стал чемпионом Англии в сезоне 2020-2021.
Это произошло после того, как ближайший преследователь "Сити" "Манчестер Юнайтед" проиграл "Лестеру" (1:2) в 36-м туре.
Таким образом, "МЮ" потерял шансы догнать "Сити". Обеим командам осталось провести в чемпионате по три матча, при этом команда Пепа Гвардиолы опережает "Красных дьяволов" на 10 очков.
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В составе "Ман Сити" чемпионом Англии стал украинец Александр Зинченко. Для него это третье чемпионство и девятый трофей в клубе.
"Манчестер Сити" - чемпион АПЛ: цифры и факты
- "Ман Сити" выиграл чемпионат в третий раз за четыре года. "Горожане" вернули себе титул после того, как в прошлом сезоне чемпионом становился "Ливерпуль".
- Всего для "Сити" это седьмой титул чемпиона Англии. Ранее команда побеждала в сезонах 1936/37, 1967/68, 2011/12, 2013/14, 2017/18 и 2018/19.
- По количеству титулов чемпиона Англии "Сити" обошел "Челси" и догнал "Астон Виллу". Лишь четыре клуба побеждали в чемпионате чаще. Это "Эвертон" (9), "Арсенал" (13), "Ливерпуль" (19) и "Манчестер Юнайтед" (20).
- В текущем сезоне это второй трофей для "Ман Сити" после победы в Кубке английской лиги. Также "горожане" могут выиграть Лигу чемпионов, если победят "Челси" в финале.
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