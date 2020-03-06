"Это не офсайд": в УЕФА нашли способ решить главную проблему VAR со следующего сезона

Технология видеопомощи арбитрам требует небольшой доработки.

Президент УЕФА Александер Чеферин сообщил об изменении, которое позволит улучшить работу системы видеоповторов VAR в Лиге чемпионов и Лиге Европы со следующего сезона.

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Теперь на экране будут проводиться более широкие линии, что исключит случаи, когда офсайд фиксируется у футболиста из-за носка его бутсы или наклона головы.

Чеферин прокомментировал проблему изданию Sky Sports:

"Сантиметровый офсайд - это не офсайд. Смысл правила изначально был не в этом, поэтому использовать VAR надо лишь в случае явной и очевидной ошибки арбитра. Мы должны наносить более широкие линии для определения положения вне игры. Их рисуют люди, поэтому один сантиметр и решение рефери могут испортить команде целый сезон".

Руководитель УЕФА также добавил, что хотел бы изменить правило игры рукой, но пока нет идеи, как это можно сделать.

Европейские команды неоднократно критиковали технологию VAR из-за спорных решений, когда офсайд фиксировался в ситуациях, не заметных глазу человека.

УНИАН ранее также сообщал о том, что УЕФА хочет создать еще одну Лигу чемпионов.