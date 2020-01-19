Ливерпуль - Манчестер Юнайтед: онлайн матча и видео голов

На "Энфилде" прошел центральный матч тура в чемпионате Англии.

В воскресенье, 19 января, "Ливерпуль" принимал "Манчестер Юнайтед" в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги.

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча Ливерпуль - Манчестер Юнайтед.

АПЛ, 23-й тур

Ливерпуль - МЮ - 2:0

Голы: ван Дейк, 14, Салах, 90+3

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 66), Хендерсон, Вейналдум, Салах, Фирмино (Фабиньо, 83), Мане (Ориги, 83)

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Линделеф, Магуайр, Шоу, Ван-Биссака, Фред, Матич, Уильямс (Мата, 74), Перейра (Гринвуд, 74), Джеймс, Марсьяль

Видео гола ван Дейка

Видео гола Салаха

Онлайн-трансляция матча

90+4 - Финальный свисток! "Ливерпуль" одержал победу - 2:0!

90+3 - Желтая Салаху за снятую футболку.

90+3 - ГОООООЛ! "Ливерпуль" ставит точку в игре. Салах убежал в контратаку, вышел на ворота и переиграл Де Хеа - 2:0!

90+2 - Пытается штурмовать "МЮ", но создать момент не получается.

90 - Три минуты добавлено.

88 - Контратаковал "Ливерпуль", но Салах выполнил неточный навес в штрафную.

83 - Две замены от Клоппа. Ориги и Фабиньо вместо Фирмино и Мане.

82 - Мата классно подал с углового, но сразу нескольким игрокам "МЮ", включая Магуайра, немного не хватило, чтобы пробить.

79 - "МЮ" владеет мячом в последние минуты, "Ливерпуль" действует вторым номером.

74 - Двойная замена от Сульшера. Гринвуд и Мата вышли вместо Перейры и Уильямса.

72 - Шоу сорвал забег Салаха и получил "горчичник".

68 - Марсьяль пробил низом издали, а следом дальний удар нанес Перейра. Алиссон справился с обоими ударами.

66 - Первая замена в матче. Лаллана вместо Окслейда-Чемберлена.

65 - Алиссон едва не начудил с мячом в ногах, но обошлось все для вратаря.

63 - Мане получил мяч перед штрафной, прошел вперед, убрал под левую, но удар не получился - мяч покатился мимо дальнего угла.

59 - Классный момент у "Ман Юнайтед"! Марсьяль сыграл в стенку с Перейрой, но затем из убойной позиции зарядил над перекладиной.

57 - Фред протащил мяч к штрафной и пробил с левой - мимо.

54 - Счет по угловым к этой минуте - 11:0 в пользу "Ливерпуля".

52 - Мяч в штрафной "МЮ" попал в руку Шоу. Александер-Арнолд сигнализировал об этом арбитру, но тот не увидел нарушения.

50 - Штанга спасает "МЮ"! Гол просто-таки назревает. После мощного удара Хендерсона повезло гостям.

49 - Бодро "Ливерпуль" начал тайма. Еще одна атака, еще один удар - выше ворот от Мане.

48 - Салах! Умудрился не забить там, где проще было забить. С нескольких метров не смог нормально пробить по воротам - мяч попал ему же в ногу, после чего прокатился рядом со штангой.

47 - Дальний удар от Хендерсона заблокировал соперник.

46 - Матч возобновился!

45+2 - Перерыв! "Ливерпуль" впереди - 1:0.

45 - Супершанс у "Ливерпуля"! Мане оказался перед воротами, но Де Хеа ногой среагировал на удар сенегальца.

44 - Перейра прошел к штрафной и пробил, но Алиссон без проблем забрал мяч.

41 - Момент у "МЮ"! Ван-Биссака в касание отдавал на дальнюю, но Перейра в прыжке не дотянулся до мяча.

40 - Неточный удар от Марсьяля почти с линии штрафной.

36 - Еще один гол "Ливерпуля" не засчитан, теперь из-за офсайда у Вейналдума. Арбитры разобрались без VAR.

32 - Фред протащил мяч до штрафной, но пробить экс-игроку "Шахтера" не позволили.

27 - Фирмино неточно замкнул пас Салаха. Неудобно было наносить удар бразильцу.

25 - VAR отменил гол "Ливерпуля". Фирмино забил, но перед этим ван Дейк сфолил на Де Хеа, врезавшись в голкипера. Вратарь получил желтую карточку за то, что слишком эмоционально атаковал рефери.

24 - Опасно могло быть у ворот "МЮ", но Мане чуть далековато отпустил мяч в штрафной, и Шоу успел выбить сферу на угловой.

23 - Продолжает "Ливерпуль" зарабатывать стандарты. Уже четыре угловых подали хозяева.

18 - Еще одна опасная подача от Александера-Арнолда у хозяев. Ван Дейк едва не дотянулся до мяча. Угловой заработали мерсисайдцы.

14 - ГОООООЛ! А вот и первый гол! "Ливерпуль"! Ван Дейк забивает головой после подачи от углового флажка - 1:0!

12 - Не открыт счет в дебюте матча - 0:0.

9 - Мане пробил головой после навеса со штрафного - мимо, да и Де Хеа, похоже, все держал под контролем.

8 - Первая желтая карточка. Матич сфолил на Александре-Арнолде.

6 - Робертсон заработал первый в матче угловой, но он ничего не принес "Ливерпулю".

5 - Джеймс с правого фланга простреливал в штрафную - ван Дейк вынес. "МЮ" неплохо начал матч.

4 - "МЮ" заработал штрафной ближе к правому флангу. Разыграли, после чего Перейра подал, но не смог выполнить точную передачу.

1 - Матч начался!

Команды разминаются перед началом встречи.

Фанаты "Ливерпуля" перед матчем.

Как команды прибыли на стадион:

Промо матча от "Ливерпуля"

А вот так победу "Ливерпулю" над МЮ в прошлом сезоне принес Джердан Шакири.

Мерсисайдцы вспомнили, как в ворота МЮ забивал легендарный капитан клуба Стивен Джеррард.

Официальная программа "Ливерпуля" на матч.

Промо предстоящего матча от "Ман Юнайтед".

Команда Юргена Клоппа, имея две игры в запасе, опережает "Манчестер Сити" на 13 очков, а "Лестер" - на 16. "Красные" выиграли 20 матчей и лишь однажды сыграли вничью, которая состоялась именно в игре с "Ман Юнайтед".

"Ливерпуль" не проигрывает уже больше года в чемпионате Англии. В прошлом туре команда гостила у "Тоттенхэма" и одержала победу со счетом 1:0 благодаря голу Роберто Фирмино.

"Ман Юнайтед" занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 34 очка. Последнюю игру манкунианцы провели в третьем раунде Кубка Англии, обыграв "Вулверхэмптон" - 1:0.

Под вопросом в предстоящем поединке остается участие лидера МЮ Маркуса Рашфорда, который повредил спину.