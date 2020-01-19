Ливерпуль - Манчестер Юнайтед: онлайн матча и видео голов
В воскресенье, 19 января, "Ливерпуль" принимал "Манчестер Юнайтед" в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги.
УНИАН вел онлайн-трансляцию матча Ливерпуль - Манчестер Юнайтед.
АПЛ, 23-й тур
Ливерпуль - МЮ - 2:0
Голы: ван Дейк, 14, Салах, 90+3
Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 66), Хендерсон, Вейналдум, Салах, Фирмино (Фабиньо, 83), Мане (Ориги, 83)
Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Линделеф, Магуайр, Шоу, Ван-Биссака, Фред, Матич, Уильямс (Мата, 74), Перейра (Гринвуд, 74), Джеймс, Марсьяль
Видео гола ван Дейка
Видео гола Салаха
Онлайн-трансляция матча
90+4 - Финальный свисток! "Ливерпуль" одержал победу - 2:0!
90+3 - Желтая Салаху за снятую футболку.
90+3 - ГОООООЛ! "Ливерпуль" ставит точку в игре. Салах убежал в контратаку, вышел на ворота и переиграл Де Хеа - 2:0!
90+2 - Пытается штурмовать "МЮ", но создать момент не получается.
90 - Три минуты добавлено.
88 - Контратаковал "Ливерпуль", но Салах выполнил неточный навес в штрафную.
83 - Две замены от Клоппа. Ориги и Фабиньо вместо Фирмино и Мане.
82 - Мата классно подал с углового, но сразу нескольким игрокам "МЮ", включая Магуайра, немного не хватило, чтобы пробить.
79 - "МЮ" владеет мячом в последние минуты, "Ливерпуль" действует вторым номером.
74 - Двойная замена от Сульшера. Гринвуд и Мата вышли вместо Перейры и Уильямса.
72 - Шоу сорвал забег Салаха и получил "горчичник".
68 - Марсьяль пробил низом издали, а следом дальний удар нанес Перейра. Алиссон справился с обоими ударами.
66 - Первая замена в матче. Лаллана вместо Окслейда-Чемберлена.
65 - Алиссон едва не начудил с мячом в ногах, но обошлось все для вратаря.
63 - Мане получил мяч перед штрафной, прошел вперед, убрал под левую, но удар не получился - мяч покатился мимо дальнего угла.
59 - Классный момент у "Ман Юнайтед"! Марсьяль сыграл в стенку с Перейрой, но затем из убойной позиции зарядил над перекладиной.
57 - Фред протащил мяч к штрафной и пробил с левой - мимо.
54 - Счет по угловым к этой минуте - 11:0 в пользу "Ливерпуля".
52 - Мяч в штрафной "МЮ" попал в руку Шоу. Александер-Арнолд сигнализировал об этом арбитру, но тот не увидел нарушения.
50 - Штанга спасает "МЮ"! Гол просто-таки назревает. После мощного удара Хендерсона повезло гостям.
49 - Бодро "Ливерпуль" начал тайма. Еще одна атака, еще один удар - выше ворот от Мане.
48 - Салах! Умудрился не забить там, где проще было забить. С нескольких метров не смог нормально пробить по воротам - мяч попал ему же в ногу, после чего прокатился рядом со штангой.
47 - Дальний удар от Хендерсона заблокировал соперник.
46 - Матч возобновился!
45+2 - Перерыв! "Ливерпуль" впереди - 1:0.
45 - Супершанс у "Ливерпуля"! Мане оказался перед воротами, но Де Хеа ногой среагировал на удар сенегальца.
44 - Перейра прошел к штрафной и пробил, но Алиссон без проблем забрал мяч.
41 - Момент у "МЮ"! Ван-Биссака в касание отдавал на дальнюю, но Перейра в прыжке не дотянулся до мяча.
40 - Неточный удар от Марсьяля почти с линии штрафной.
36 - Еще один гол "Ливерпуля" не засчитан, теперь из-за офсайда у Вейналдума. Арбитры разобрались без VAR.
32 - Фред протащил мяч до штрафной, но пробить экс-игроку "Шахтера" не позволили.
27 - Фирмино неточно замкнул пас Салаха. Неудобно было наносить удар бразильцу.
25 - VAR отменил гол "Ливерпуля". Фирмино забил, но перед этим ван Дейк сфолил на Де Хеа, врезавшись в голкипера. Вратарь получил желтую карточку за то, что слишком эмоционально атаковал рефери.
24 - Опасно могло быть у ворот "МЮ", но Мане чуть далековато отпустил мяч в штрафной, и Шоу успел выбить сферу на угловой.
23 - Продолжает "Ливерпуль" зарабатывать стандарты. Уже четыре угловых подали хозяева.
18 - Еще одна опасная подача от Александера-Арнолда у хозяев. Ван Дейк едва не дотянулся до мяча. Угловой заработали мерсисайдцы.
14 - ГОООООЛ! А вот и первый гол! "Ливерпуль"! Ван Дейк забивает головой после подачи от углового флажка - 1:0!
12 - Не открыт счет в дебюте матча - 0:0.
9 - Мане пробил головой после навеса со штрафного - мимо, да и Де Хеа, похоже, все держал под контролем.
8 - Первая желтая карточка. Матич сфолил на Александре-Арнолде.
6 - Робертсон заработал первый в матче угловой, но он ничего не принес "Ливерпулю".
5 - Джеймс с правого фланга простреливал в штрафную - ван Дейк вынес. "МЮ" неплохо начал матч.
4 - "МЮ" заработал штрафной ближе к правому флангу. Разыграли, после чего Перейра подал, но не смог выполнить точную передачу.
1 - Матч начался!
Команды разминаются перед началом встречи.
Фанаты "Ливерпуля" перед матчем.
Как команды прибыли на стадион:
Big afternoon ahead 👊— Manchester United (@ManUtd) 19 января 2020 г.
Come on, #MUFC! #LIVMUNpic.twitter.com/KQNGnB9q1L
Here come the Reds 💪🔴#LIVMUNpic.twitter.com/zSH0rat2hl— Liverpool FC (@LFC) 19 января 2020 г.
Промо матча от "Ливерпуля"
#LIVMUN 🔜 pic.twitter.com/TX2u9JeCPR— Liverpool FC (@LFC) 19 января 2020 г.
А вот так победу "Ливерпулю" над МЮ в прошлом сезоне принес Джердан Шакири.
SHAQ 👌— Liverpool FC (@LFC) 19 января 2020 г.
A brilliant match-winning double from @XS_11official in this fixture last season 🙌🔴 #LIVMUNpic.twitter.com/uags9X23he
Мерсисайдцы вспомнили, как в ворота МЮ забивал легендарный капитан клуба Стивен Джеррард.
That connection 🤩— Liverpool FC (@LFC) 19 января 2020 г.
A stunner from Stevie against @ManUtd ⚽️🔥 pic.twitter.com/3SVHN02kT6
Официальная программа "Ливерпуля" на матч.
Our programme cover for #LIVMUN 🔴@MoSalah features on the front 📸 pic.twitter.com/Y8OUNrMtzF— Liverpool FC (@LFC) 19 января 2020 г.
Промо предстоящего матча от "Ман Юнайтед".
Big job today, lads. Time to focus 🆙#MUFC#LIVMUNpic.twitter.com/dv29XZxiEt— Manchester United (@ManUtd) 19 января 2020 г.
Команда Юргена Клоппа, имея две игры в запасе, опережает "Манчестер Сити" на 13 очков, а "Лестер" - на 16. "Красные" выиграли 20 матчей и лишь однажды сыграли вничью, которая состоялась именно в игре с "Ман Юнайтед".
"Ливерпуль" не проигрывает уже больше года в чемпионате Англии. В прошлом туре команда гостила у "Тоттенхэма" и одержала победу со счетом 1:0 благодаря голу Роберто Фирмино.
"Ман Юнайтед" занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 34 очка. Последнюю игру манкунианцы провели в третьем раунде Кубка Англии, обыграв "Вулверхэмптон" - 1:0.
Под вопросом в предстоящем поединке остается участие лидера МЮ Маркуса Рашфорда, который повредил спину.