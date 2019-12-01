Десна во второй раз в сезоне обыграла Александрию (видео)

В Чернигове прошел матч 16-го тура украинской Премьер-лиги.

"Десна" одержала домашнюю победу над "Александрией" в матче 16-го тура чемпионата Украины. Черниговцы во второй раз в сезоне обыграли александрийцев, вновь сохранив свои ворота сухими.

Три очка "Десне" принесли голы Дмитрия Хлебаса и Александра Филиппова.

Читайте такжеДесна - Александрия: видеообзор матча УПЛ

"Десна" набрала 30 очков и после своего матча поднялась на третье место в таблице УПЛ. У "Александрии" - 27 очков и пятая позиция.

"Десна" - "Александрия" - 2:0

Голы: Хлебас, 46, Филиппов, 60

"Десна": Литовка, Д. Фаворов, Имереков, Ермаков, Мостовой, А. Фаворов (Приндета, 90+3), Огиря, Конопля, Хлебас (Домбровский, 85), Картушов, Филиппов (Калитвинцев, 90)

"Александрия": Панькив, Пашаев (Стецьков, 61), Дубра, Шендрик, Мирошниченко, Гречишкин, Банада (Грицук, 79), Лучкевич, Задерака (Шастал, 61), Третьяков, Безбородько

Видео голов

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Ворскла" одержала первую победу в УПЛ за три месяца.