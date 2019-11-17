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Отбор на Евро-2020: расписание матчей десятого тура

14:10, 17 ноября 2019
Футбол
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Игроки сборной Германии / REUTERS

Расписание матчей отборочного турнира Евро-2020

17 ноября

Группа В. 16.00. Сербия - Украина

Группа В. 16.00. Люксембург - Португалия

Группа А. 19.00. Косово - Англия

Группа А. 19.00. Болгария - Чехия

Группа Н. 21.45. Молдова - Исландия

Группа Н. 21.45. Андорра - Турция

Группа Н. 21.45. Албания - Франция

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18 ноября

Группа D. 21.45. Ирландия - Дания

Группа D. 21.45. Гибралтар - Швейцария

Группа F. 21.45. Швеция - Фарерские острова

Группа F. 21.45. Испания - Румыния

Группа F. 21.45. Мальта - Норвегия

Группа J. 21.45. Лихтенштейн - Босния и Герцеговина

Группа J. 21.45. Греция - Финляндия

Группа J. 21.45. Италия - Армения

19 ноября

Группа С. 21.45. Нидерланды - Эстония

Группа С. 21.45. Германия - Северная Ирландия

Группа Е. 21.45. Уэльс - Венгрия

Группа Е. 21.45. Словакия - Азербайджан

Группа G. 21.45. Польша - Словения

Группа G. 21.45. Латвия - Австрия

Группа G. 21.45. Северная Македония - Израиль

Группа I. 21.45. Бельгия - Кипр

Группа I. 21.45. Шотландия - Казахстан

Группа I. 21.45. Сан-Марино - Россия

УНИАН ранее также сообщал о результатах матчей отбора на Евро-2020 16 ноября.

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Теги: #Евро-2020 квалификация#Евро-2020