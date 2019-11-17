Отбор на Евро-2020: расписание матчей десятого тура

Национальные сборные проведут заключительные матчи квалификационного турнира Евро-2020.

17, 18 и 19 ноября пройдут матчи десятого тура отбора на чемпионат Европы-2020. Этот тур станет заключительным в квалификации. Расписание матчей отборочного турнира Евро-2020 17 ноября Группа В. 16.00. Сербия - Украина Группа В. 16.00. Люксембург - Португалия Группа А. 19.00. Косово - Англия Группа А. 19.00. Болгария - Чехия Группа Н. 21.45. Молдова - Исландия Группа Н. 21.45. Андорра - Турция Группа Н. 21.45. Албания - Франция Читайте такжеЕвро-2020: турнирные таблицы отборочного этапа 18 ноября Группа D. 21.45. Ирландия - Дания Группа D. 21.45. Гибралтар - Швейцария Группа F. 21.45. Швеция - Фарерские острова Группа F. 21.45. Испания - Румыния Группа F. 21.45. Мальта - Норвегия Группа J. 21.45. Лихтенштейн - Босния и Герцеговина Группа J. 21.45. Греция - Финляндия Группа J. 21.45. Италия - Армения 19 ноября Группа С. 21.45. Нидерланды - Эстония Группа С. 21.45. Германия - Северная Ирландия Группа Е. 21.45. Уэльс - Венгрия Группа Е. 21.45. Словакия - Азербайджан Группа G. 21.45. Польша - Словения Группа G. 21.45. Латвия - Австрия Группа G. 21.45. Северная Македония - Израиль Группа I. 21.45. Бельгия - Кипр Группа I. 21.45. Шотландия - Казахстан Группа I. 21.45. Сан-Марино - Россия УНИАН ранее также сообщал о результатах матчей отбора на Евро-2020 16 ноября.

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