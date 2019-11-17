Отбор на Евро-2020: расписание матчей десятого тура
17, 18 и 19 ноября пройдут матчи десятого тура отбора на чемпионат Европы-2020. Этот тур станет заключительным в квалификации.
Расписание матчей отборочного турнира Евро-2020
17 ноября
Группа В. 16.00. Сербия - Украина
Группа В. 16.00. Люксембург - Португалия
Группа А. 19.00. Косово - Англия
Группа А. 19.00. Болгария - Чехия
Группа Н. 21.45. Молдова - Исландия
Группа Н. 21.45. Андорра - Турция
Группа Н. 21.45. Албания - Франция
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18 ноября
Группа D. 21.45. Ирландия - Дания
Группа D. 21.45. Гибралтар - Швейцария
Группа F. 21.45. Швеция - Фарерские острова
Группа F. 21.45. Испания - Румыния
Группа F. 21.45. Мальта - Норвегия
Группа J. 21.45. Лихтенштейн - Босния и Герцеговина
Группа J. 21.45. Греция - Финляндия
Группа J. 21.45. Италия - Армения
19 ноября
Группа С. 21.45. Нидерланды - Эстония
Группа С. 21.45. Германия - Северная Ирландия
Группа Е. 21.45. Уэльс - Венгрия
Группа Е. 21.45. Словакия - Азербайджан
Группа G. 21.45. Польша - Словения
Группа G. 21.45. Латвия - Австрия
Группа G. 21.45. Северная Македония - Израиль
Группа I. 21.45. Бельгия - Кипр
Группа I. 21.45. Шотландия - Казахстан
Группа I. 21.45. Сан-Марино - Россия
УНИАН ранее также сообщал о результатах матчей отбора на Евро-2020 16 ноября.