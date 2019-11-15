Феерическое возвращение: Месси принес Аргентине победу над Бразилией (видео)
21:19, 15 ноября 2019Футбол
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Команды провели товарищеский матч.
Месси провел первый матч за сборную за несколько месяцев / REUTERS
В пятницу, 15 ноября, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялся товарищеский матч между сборными Бразилии и Аргентины.
Аргентинцы одержали победу со счетом 1:0.
Героем поединка стал Лионель Месси. На 13-й минуте удар аргентинца с пенальти отразил голкипер Алиссон, но форвард "Барселоны" удачно сыграл на добивании.
Это был первый матч и забитый гол для Месси после трех месяцев дисквалификации, которую футболист получил за обвинение руководства южноамериканского футбола в коррупции. Также форвард был оштрафован на 50 тысяч долларов.
УНИАН ранее сообщал о том, что Месси сравнялся с Роналду по количеству хет-триков в чемпионате Испании.
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