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Феерическое возвращение: Месси принес Аргентине победу над Бразилией (видео)

21:19, 15 ноября 2019
Футбол
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Месси провел первый матч за сборную за несколько месяцев / REUTERS

Аргентинцы одержали победу со счетом 1:0.

Героем поединка стал Лионель Месси. На 13-й минуте удар аргентинца с пенальти отразил голкипер Алиссон, но форвард "Барселоны" удачно сыграл на добивании.

Это был первый матч и забитый гол для Месси после трех месяцев дисквалификации, которую футболист получил за обвинение руководства южноамериканского футбола в коррупции. Также форвард был оштрафован на 50 тысяч долларов.

УНИАН ранее сообщал о том, что Месси сравнялся с Роналду по количеству хет-триков в чемпионате Испании.

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Теги: #Бразилия#Аргентина#Лионель Месси