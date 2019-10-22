"Я его завалил, но...": Пятов - о пенальти в ворота Шахтера

Голкипер "горняков" прокомментировал свой фол в матче против загребского "Динамо".

Вратарь донецкого "Шахтера" Андрей Пятов прокомментировал эпизод с пенальти в ворота "горняков" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против загребского "Динамо".

Пятов отметил, что форвард "Динамо" Марио Гавранович сам провоцировал нарушение.

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"На повторах видно, что я его завалил. Но повторы не показывают полную картину. Он приходит специально, я судье говорил, не играет в мяч, даже не смотрит на него. Играет во вратаря. Судья так решил", - сказал Пятов, которого цитирует Tribuna.com.

"Он и перед этим стоял, просто в корпус мне играл... Но - пенальти", - добавил Пятов.

Напомним, из-за фола Пятова "Шахтер" пропустил второй мяч в матче, и "горнякам" пришлось отыгрываться.

Как сообщал УНИАН, матч "Шахтер" - "Динамо" Загреб завершился со счетом 2:2.