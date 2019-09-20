Наши в еврокубках. Когда результат - абсолютное отражение действительности

"Шахтер": год спустя стало только хуже

"Горняков" давно принято считать лучом света в царстве украинского футбола. В первую очередь речь идет об игре команды, ее фирменном почерке - его сегодня сложно увидеть у любого другого представителя УПЛ. Также у "горняков" есть стратегия развития, бразильский вектор и так далее. Все это хорошо, но главным показателем остается результат. По какой-то причине прогресса здесь не так много, как многим хотелось бы.

"Шахтер" вновь стал чемпионом Украины, пришел новый главный тренер Луиш Каштру, а молодые новички в прошлом сезоне набрались опыта и вот-вот должны выстрелить. Но на деле - дончане продолжают делать ставку на ветеранов Мораеса, Марлоса и Тайсона, замену Ракицкому в центр защиты подписать не удалось, а из молодых ближе всех к основе оказался не представитель бразильского легиона, а израильтянин Манор Соломон, да и у того теперь есть конкурент в лице Евгения Коноплянки.

Игра с "Манчестер Сити" подтвердила очевидное: побеждать в чемпионате Украины "Шахтер" может без особых усилий, а в Лиге чемпионов у команды вновь будут большие проблемы в борьбе за выход из группы, потому что с прошлого сезона не изменилось ровным счетом ничего. Почти год назад чемпион Украины также встречался в Харькове с "Ман Сити" на этой стадии ЛЧ - игра завершилась с аналогичным счетом 0:3, а ее ход ничем не отличался от матча на этой неделе.

Разумеется, никто не требовал от "горняков" победы над чемпионом Англии, который еще и прилетел с "ранением" в виде поражения от "Норвича". Хавбек гостей Родри прямо заявил, что команда постарается "убить "Шахтер". Примерно так и получилось. По сравнению с прошлым годом дончане нанесли намного меньше ударов в сторону ворот - 6 против 14, а в створ вовсе всего один.

Ни по статистике, ни по игре прогресса по сравнению с прошлым розыгрышем ЛЧ нет. Но может ли он быть вообще, учитывая реалии нашего футбола? Вряд ли стоит винить "Шахтер" в том, что 90% матчей в УПЛ - проходные, в которых команде не надо выкладываться на сто процентов.

В такой среде крайне сложно развиваться, в том числе и молодым Тете, Соломону и компании. У "горняков" создается иллюзия потолка из-за тотального доминирования на внутренней арене, а затем матчи с европейскими топ-клубами становятся ледяным душем.

В паре эпизодов шанс забить был у Мораеса, контратаки порой удачно разгонял Тайсон, но не покидало ощущение, что "Ман Сити" в любой момент прибавит и разорвет защиту нашего чемпиона, если ситуация выйдет из-под контроля. Гвардиола даже дал отдохнуть Серхио Агуэро - возможностей Габриэла Жезуса на позиции форварда оказалось англичанам достаточно. В центре защиты сыграл Фернандиньо, однако все это - детали, которые при такой разнице в классе не значили абсолютно ничего.

Во втором тайме на поле появился новичок "горняков" Евгений Коноплянка. Футболист сборной Украины растворился на поле и не смог хоть как-то повлиять на ситуацию. Можно не сомневаться, что в УПЛ Евгений будет выглядеть значительно ярче. Причина ясна - уровень нашего чемпионата.

Паулу Фонсека не делал ставку на молодых легионеров, в которых клуб вложил деньги, поэтому сегодня "Шахтер" продолжают вести за собой ветераны. Теперь у Луиша Каштру стоит задача омолодить состав, но и результаты игр с загребским "Динамо" и "Аталантой" станут ключевыми, а обе команды - далеко не подарок. Таким образом, в ближайшее время остается вновь надеяться на старую гвардию.

"Динамо": кошмарная серия позади, проблемы - на месте

Киевляне сменили главного тренера, но и при Алексее Михайличенко команда не побеждала. Итогом стала серия из шести официальных матчей без побед.

Михайличенко дал команде серьезную нагрузку на тренировках и пытался сделать акцент на фланговую игру, но, по данным СМИ, многие в коллективе негативно воспринимали перемены.

Давление со стороны болельщиков и журналистов также оставило свой след на состоянии игроков. Фланговые подачи результата не приносили, а пиком кризиса стало поражение в прошлом туре УПЛ от "Десны".

Стало понятно, что отступать некуда - против "Мальме" нужна была только победа, а в прессе появились слухи, что игроков ждут серьезные штрафы в случае потере очков.

В первом тайме против шведов казалось, что снова ничего не получится. На острие атаки вновь вышел Жерсон Родригес, который по ходу поединка классно действовал в подыгрыше, но в завершающей стадии у игрока сборной Люксембурга имеются серьезные проблемы. Центрфорварды Артем Беседин и Фран Соль вновь остались в запасе, что красноречиво характеризует их нынешнее состояние.

Вновь была череда фланговых передач, с которыми спокойно справлялись шведские защитники. При этом с атакой гостей справляться удавалось - в этом аспекте у "Мальме" все весьма посредственно. Только после перерыва "Динамо" начало показывать настоящую злость и создавать моменты. При этом киевляне стали играть низом и технически ощутимо превосходить оппонентов. Буяльский забил единственный гол в концовке, а у Алексея Михайличенко на мгновение даже появились слезы - тренер явно находится в жутком психологическом напряжении.

Победа в кармане, печальная серия позади, но впереди у команды очень много работы. Тактические замыслы тренерского штаба все еще не работают, Цыганков и Вербич пока так и не набрали форму, а в защите не было серьезных ошибок просто потому, что соперник не слишком хорош в завершающей стадии.

И здесь вновь надо вспомнить про уровень чемпионата Украины и конкретно "Динамо". Времена, когда киевляне "щелкали" таких оппонентов как семечки, остались позади. Вся борьба в группе для "Динамо" еще впереди и без оптимальных кондиций и взаимопонимания с тренера и игроков у команды могут возникнуть проблемы даже с выходом в плей-офф из не самого сильного квартета. Киевляне нанесли по воротам гостей 16 ударов, но всего три из них - в створ. Если не будет исправлена реализация (проще - если не наберут форму Соль и Беседин) и налажена линия защиты - быть беде.

"Александрия": резерв еще есть

Если от наших грандов стоило ждать борьбы за результат, то для "Александрии" уже сам факт выезд в Германию к "Вольфсбургу" был настоящим праздником - клуб дебютировал на этой стадии Лиги Европы.

Подопечные Владимира Шарана целых 14 часов добились до места назначения, но даже это не испортило настроение гостям. Украинская команда встречалась с ныне пятым клубом немецкой Бундеслиги. Сравнивать здесь нельзя ни чемпионаты, ни возможности двух команд. В составе немцев есть отдельные футболисты, цена которых в несколько раз превосходит бюджет "Александрии".

Бронзовый призер УПЛ скромно провел трансферную кампанию и никаких серьезных целей вроде плей-офф ЛЕ не ставил, поэтому сильная группа вовсе не расстроила тренера Шарана - это отличная возможность получить бесценный опыт.

В матче с "Вольфсбургом" сюрприза не случилось - 1:3, но главное - "Александрия" не посыпалась в психологическом плане. Да, местами не хватало мастерства, пропустили два гола за четыре минуты, но и свои шансы у украинцев были. Это не была глухая защита. На 66-й минуте Банада даже забил мяч, но "Вольфсбург" тут же поставил нашу команду на место третьим голом.

Очень важно, чтобы команда сделала правильные выводы и не сдавалась. Это был выезд к фавориту группы, а впереди еще пять матчей, из которых три - дома. Побороться за очки в копилку Украины в таблице коэффициентов УЕФА возможности еще будут. Правильная психология вместе с организацией игры, которая у "Александрии" на высоком уровне, обязательно дадут результат.

Данил Слесь