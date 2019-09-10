FootballHub получит от YouTube серебряную кнопку

Канал FootballHub входит в топ-3 футбольных сообществ Украины по просмотрам.

Мультиплатформенное СМИ FootballHub, которое входит в группу 1+1 media, получит первую серебряную кнопку от YouTube.

Канал FootballHub насчитывает более 185 тысяч подписчиков, занимает второе место по этому показателю и входит в топ-3 футбольных сообществ Украины по просмотрам.

Уникальность FootballHub - в собственном производстве видео, ежедневном эксклюзиве и стриминге спортивных событий. Редакция проекта в создании контента делает акцент на мобильности и своевременной подачи информации.

В эфире проекта можно увидеть эксклюзивные материалы с топ-спортсменами Украины, такими как: Андрей Шевченко, Евгений Коноплянка, Артем Милевский, Олег Блохин, Паоло Мальдини, Мирча Луческу, Александр Усик, Жан Беленюк, Андрей Ярмоленко и другие.

"Мы говорим с нашей аудиторией на одном языке, поэтому развитие нашего проекта на YouTube связано с органическим ростом. Стремительное увеличение количества подписчиков канала подтверждает тезис о том, что FootballHub - это связь болельщиков с футболом", - отметил руководитель Web Production 1+1 Digital Даниил Щестюк.

"Помимо увеличения количества подписчиков, мы также увеличили вовлеченность нашей аудитории: средняя продолжительность просмотра видео в 2018 году была 5,5, а сегодня этот показатель вырос до 12,14 минуты", - добавил он.

Напомним, FootballHub был создан в 2017 году как медиа для социальных сетей. Проект вышел на уровень финансовой безубыточности за первый год своего существования.