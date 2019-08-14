Не первый провальный экзамен. Как «Динамо» осталось без Лиги чемпионов

«Динамо» было обязано выйти в группу

В прошлом году в третьем раунде квалификации киевской команде не без труда удалось пройти чешскую «Славию», а в плей-офф было суждено встретиться с амстердамским «Аяксом». В игре с нидерландцами было непреодолимое ощущение, что соперник на две головы сильнее и вряд ли отдаст путевку в групповой раунд ЛЧ. Так и вышло.

На выезде динамовцы уступили 1:3, а дома чудом не проиграли - 0:0. После тех игр многие признали, что команда пока просто не готова на равных играть с таким соперником - много молодых футболистов, коллектив только строится и так далее. «Аякс» пошел дальше и подтвердил свой класс, став сенсационным полуфиналистом турнира.

В этот раз жребий был куда более благосклонным к украинцам, но беда в том, что болельщики этому порадоваться уже не смогут. Преодолеть не удалось даже третий раунд квалификации, поэтому оценить свои шансы против австрийского клуба ЛАСК, неожиданно выбившего швейцарский «Базель» (тоже - далеко не «Аякс») нам уже не суждено.

Возможно, расставаться надо было раньше

Александр Хацкевич был на грани увольнения еще в конце прошлого сезона. Титул в УПЛ достался «Шахтеру», киевляне были унижены в двух матчах плей-офф ЛЕ с «Челси», даже утешительный Кубок Украины завоевать не удалось. В итоге, президент Игорь Суркис взял время на раздумья, и после общения с тренером дал ему еще один шанс.

Какие были аргументы у Хацкевича? Много травм - Беньямин Вербич и Фран Соль конкретно обосновались в лазарете. Ну и уже привычный «избыток» молодежи, которая вот-вот «выстрелит». Некоторые эксперты и болельщики, правда, задавались вопросом, стоит ли относить к молодым и перспективным Тамаша Кадара, Дениса Гармаша и других, перешагнувших 25-26-27-летние барьеры, но ответа не находили.

Было очевидно, что главная задача на новый сезон - долгожданный титул на внутренней арене и выход в групповой раунд Лиги чемпионов. Главный тренер получил в свое распоряжение очередных новичков - Караваева, Кадири и Родригеса, на сборах все рвались в бой и обещали яркий сезон, но сразу все пошло не по плану.

С самого старта сезона «Динамо» вновь преследуют травмы. Лидер киевлян Виктор Цыганков оказался вообще не в форме, Фран Соль, после повреждения, на поле является редким гостем, а почему так происходит - никто не знает. К тому же, новый центральный полузащитник Мохаммед Кадири уже привычно сидит на скамейке запасных. Вывести команду на пик к дуэли с «Брюгге» - об этом речи и вовсе не шло.

Многое стало понятно еще в Бельгии

Первым намеком на то, что «молодую команду» Хацкевича снова не прорвет, стала игра киевлян против «Брюгге» на выезде. Бельгийцы забили один гол и в целом показали, что не являются непреодолимым барьером, но огромное количество ошибок было с обеих сторон и защитники украинской команды порой выглядели очень беспомощно на фоне реактивной атаки соперника.

Далее был визит на «Олимпийский» донецкого «Шахтера», игра вторым номером и итоговое поражение. Разумеется, сезон в УПЛ только начался, все борьба впереди, но именно после этой игры стало понятно, что никакого прогресса в командной игре «Динамо» снова нет, а судьба тренерского штаба вполне может зависеть от исхода второй встречи с «Брюгге».

«Олимпийский» собрал полные трибуны, а «Динамо» вышло на поле заряженным на борьбу и со стремлением закрыть рты критикам. Удалось даже забить быстрый гол и впереди замаячило светлое будущее, но главная проблема в том, что настрой на игру не решает игровых проблем и отсутствия конкретного плана.

Сложно было надеяться, что бельгийцы не смогут забить. Этого и не случилось. Сначала оппонента при угловом не удержал Бурда, а в концовке - две контратаки, ставшие следствием тренерского решения бросить все силы вперед. Довольно странно выглядела замена Беньямина Вербича, сделавшего второй гол в ворота «Брюгге». При этом на поле остался Жерсон Родригес - новичок из чемпионата Японии, который, в итоге, абсолютно ничем не запомнился.

Это фактически признание несостоятельности уже бывшего тренерского штаба киевлян. Родригес, который является вингером и довольно универсальным игроком, но уж никак не центрфорвардом, провел с командой пару недель и выходит на поле в старте в решающих матчах, тогда как центральные нападающие Соль и Беседин остаются в запасе. В целом, «Динамо» Хацкевича привыкло действовать ситуативно. Без стиля и четкого рисунка игры, если рисунком не считать фланговые навесы.

Пожалуй, можно было бы смириться с тем, что нынешний уровень «Динамо» - это потолок команды, таковы реалии, и ничего не поделаешь. Но на смену Андрею Ярмоленко, Жуниору Мораесу, Александру Драговичу эпохи Сергея Реброва пришли новые игроки - Никита Бурда, Фран Соль, Виктор Цыганков и ряд очень перспективных молодых футболистов. Цыганков стал не менее значимой фигурой для команды, чем ныне динамовская икона Ярмоленко. Оставалось только правильно работать с игроками и прогрессировать, но ничего этого на деле нет. Только топтание на месте. Уже два года.

После киевской ничьи с «Брюгге» Хацкевич прокомментировал свою возможную отставку, красноречиво заметив, что надо было сдать первый экзамен, иначе ко второму могут уже не допустить. Беда только в том, что этот вылет из ЛЧ - не первый, не второй и даже не третий экзамен, который команда провалила при уже экс-наставнике.

Киевляне могли бы вновь уступить в чемпионской гонке «Шахтеру» и посредственно выступить в Лиге Европы - болельщики все это уже видели и не один раз. Пришла пора решаться на перемены и президент "Динамо" сделал этот шаг, отправив в отставку весь тренерский штаб. Остается дождаться, каким будет новый этап в истории столичного клуба. И будет ли он лучше предыдущего.

Данил Слесь