УПЛ: Карпаты в меньшинстве удержали ничью против Мариуполя (видео)

Команды забили по одному голу.

В рамках третьего тура украинской Премьер-лиги львовские "Карпаты" принимали на своем поле "Мариуполь".

Команды сыграли вничью - 1:1.

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Развязка наступила уже в середине первого тайма. На 25-й минуте "моряки" вышли вперед: Кирюханцев отдал красивый пас, Топалов вышел один на один и легко переиграл вратаря.

Практически сразу львовяне сравняли счет. Гуцуляк мягко скинул мяч на Войковица, который расстрелял ворота гостей. На 67-й минуте игрок "Карпат" Дмитрий Клец получил вторую желтую, но львовяне в меньшинстве сумели удержать ничью.

"Карпаты" набрали первое очко в сезоне после поражений от "Динамо" и "Шахтера". В активе "Мариуполя" четыре пункта.

"Карпаты" - "Мариуполь" - 1:1

Голы: Топалов, 25 - Войковиц, 29

"Карпаты": Пидкивка, Мартинс, Ковтун, Вакуленко, Дубинчак, Клец, Вербный, Войковиц (Лейоус, 62), Ди Франко, Понде (Кащук, 63), Гуцуляк

"Мариуполь": Гальчук, Кирюханцев, Федорчук, Яворский, Дава, Чех (Мишнев, 57), Танковский, Кащук (Чурко, 46), Корниенко (Полегенько, 65), Топалов, Вакула

Предупреждения: Клец, Гуцуляк, Ди Франко - Яворский, Федорчук

На 67-й минуте был удален Дмитрий Клец (вторая желтая)

УНИАН ранее сообщал, что в центральном матче тура "Динамо" уступило "Шахтеру" на "Олимпийском".