УПЛ: Александрия и Ворскла добыли первые победы в сезоне

"Александрия" обыграла "Олимпик", а "Ворскла" вырвала победу у "Львова".

В рамках третьего тура украинской Премьер-лиги состоялись матчи в Александрии и Полтаве. Хозяева поля набрали первые очки в сезоне.

Бронзовый призер УПЛ "Александрия" одержала победу над "Олимпиком" в матче с двумя удалениями. Подопечные Владимира Шарана набрали первые 3 очка в сезоне, а донецкий клуб потерпел третье поражение кряду.

"Александрия" - "Олимпик" - 2:1

Голы: Шендрик, 43, Безбородько, 61 - Матар, 56.

"Александрия": Панькив, Лучкевич, Шендрик, Бухал, Мирошниченко, Ковалец (Прокопчук, 76), Гречишкин, Банада, Протасов (Шастал, 64), Безбородько (Пашаев, 82), Ситало.

"Олимпик": Бетим, Ксенз (Е. Пасич, 7), Гришко, Снурницын (Клименчук, 63), Вантух, Драман, Шахаб (Тейшера, 46), Фабиньо, Завийский, Г. Пасич, Дийе.

Удаления: Бухал, 75 - Вантух, 59

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"Ворскла" вырвала победу в матче против "Львова" на последних минутах благодаря голу Дениса Васина с пенальти. У полтавчан и львовян после трех туров - в активе по 3 очка.

"Ворскла" - "Львов" - 3:2

Голы: Шехич, 2, 27, Васин, 90+6 (с пенальти) - Бруно, 21, Шина, 59

"Ворскла": Ткаченко, Пердута, Чеснаков, Мартыненко, Кане, Петрович, Габелок, Шехич, Луизао (Скляр, 77), Артур (Ребенок, 86), Коломоец (Васин, 74)

"Львов": Бандура, Адамюк, Борзенко, Братков, Квасный, Приймак, Мартан, Педро, Бруно, Шина (Богунов, 71), Ренан (Алваро, 46 (Пернамбуко, 88)

УНИАН ранее также сообщал о том, что в стартовом матче третьего тура УПЛ "Шахтер" обыграл "Динамо".