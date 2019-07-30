Десна - Львов: видео голов и обзор матча Премьер-лиги

Команды провели первый матч в сезоне.

30 июля в Чернигове "Десна" принимала "Львов" в рамках первого тура украинской Премьер-лиги.

В прошлом сезоне команды вели борьбу за место в первой шестерке УПЛ, которое в итоге досталось львовянам.

Нынешним летом "Десна" усилилась рядом украинцев, среди которых - чемпион мира в составе молодежной сборной Ефим Конопля. Львовский клуб продолжает делать ставку на бразильских легионеров.

УПЛ. 1-й тур

"Десна" - "Львов" - 1:2

Голы: Д. Фаворов, 30 - Пернамбуко, 52, Таварес, 85

"Десна": Паст, Д. Фаворов, Имереков, Мостовой, Гитченко, Картушов, А. Фаворов, Огиря, Хлебас (Калитвинцев, 65), Филиппов, Богданов

"Львов": Бандура, Адамюк, Братков, Квасный, Борзенко, Приймак (Сабино, 68), Мартан, Шина (Алваро, 82), Пернамбуко (Богунов, 72), Ренан, Бруно

Предупреждения: Филиппов, Гитченко - Квасный, Приймак, Алваро, Адамюк, Мартан