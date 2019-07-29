Суперкубок Украины. Когда три минуты решают все

"Шахтер". Новшество в атаке и все те же проблемы в обороне

Как Луиш Каштру изменит игру "Шахтера"? Этим вопросом болельщики донецкого клуба задавались перед стартом сезона. Уже в предсезонных играх можно было увидеть одно новшество - номинальные вингеры у Каштру смещались в центр поля, оставляя фланг для подключений крайних защитников.

В матче за Суперкубок формально тактическая схема "Шахтера" осталась той же, что и при Паулу Фонсеке - 4-2-3-1. Фактически же Марлос активно уходил в центр поля и зачастую оказывался даже ниже Сергея Болбата, который выполнял роль фуллбэка. При атаках "Шахтера" Сергей Кривцов оказывался на позиции правого защитника, а Болбат уходил вперед.

На левом фланге Манор Соломон смещался в центр чуть реже. Матч ему откровенно не удался, и Исмаили, который и при Фонсеке довольно часто завершал атаки команды, был гораздо заметней израильтянина.

При обороне "Шахтер" выстраивался в четыре линии и действовал по схеме 4-4-2, где Тайсон располагался на одной линии с Жуниором Мораесом, а Марлос и Соломон - уже перед крайними защитниками.

Еще одна деталь, которая бросилась в глаза, - активность Тараса Степаненко в атаке. Мы привыкли к тому, что Тарас - чистый разрушитель, который после отбора отдает мяч ближнему. В первом матче при Каштру хавбек активно отдавал длинные передачи, несколько раз успешно забрасывая мяч на фланг, не стеснялся выходить выше и бить издали - в первом тайме мы увидели одну такую попытку от полузащитника.

Что касается защиты, то после ухода Дарио Срны и продажи Ярослава Ракицкого, "Шахтер" так и не усилил линию обороны. И, по словам, Каштру не собирается это делать. Проблемы "горняков" в обороне дали о себе знать уже в первом матче сезона. Моментами футболисты проваливались и в первом тайме, а во второй половине встречи проблемы в центре защиты не позволили им поднять над головой трофей.

Если первый гол "Динамо" был забит после углового, и игроки "Шахтера" не разобрались с опекой (Жуниор Мораес с ростом 1,76 см почему-то остался обороняться против Никиты Бурды (1,87), тогда как Давид Хочолава по соседству застрял без игрока), то второй мяч - целиком на совести центра обороны. Хочолава взял себе билеты в партер, устроился поудобней и позволил Денису Гаршашу сперва принять мяч после подачи с фланга, а затем и пробить.

Главный вывод - за игрой "Шахтера" довольно приятно наблюдать в атаке, но в обороне надо срочно искать какие-то решения. Проблема у "горняков" осталась та же, что и при Фонсеке. На евроарене от условного "Манчестер Сити" "горняки" будут пропускать гораздо больше.

"Динамо". Фланги - наше все

Александр Хацкевич ничего кардинально нового за летнее межсезонье не предложил. Команда вышла на матч с уже привычной схемой 4-3-3, которая периодически трансформировалась в 4-4-2 с учетом того, что Денис Гармаш местами выполнял роль второго форварда.

Изначально удивило отсутствие в основе летнего новичка команды Мохаммеда Кадири. Судя по всему, ганец, который говорил Хацкевичу о том, что ему непривычно выполнять роль единственного чистого разрушителя в команде, пока не успел адаптироваться к требованиям тренерского штаба "Динамо". В итоге, в роли единственного опорного полузащитника, на поле вышел Владимир Шепелев, и вышел с конкретной задачей - через него киевляне начинали свои атаки.

Другой новичок "Динамо" Александр Караваев расположился на правом фланге атаки, где заменил травмированного лидера киевлян Виктора Цыганкова. При глубокой обороне команды "Кара" пытался справляться с подключениями Исмаили и, зачастую, оказывался пятым защитником команды - он занимал позицию у бровки, тогда как Томаш Кендзера смещался чуть ближе к штрафной.

Место на острие атаки, в связи с травмой Франа Соля, занял Артем Беседин, который в нападении запомнился лишь ударом в руки Андрея Пятова и неуклюжим дриблингом, будто из ночных кошмаров. В то же время, у своих ворот Беседин "привез" гол, выбив мяч прямо на Алана Патрика.

Важный момент: Хацкевич пока так и не решил одну из главных проблем "Динамо" - отсутствие креатива под нападающим. Игра строилась преимущественно через фланги (и это еще не было Цыганкова) – Шепелев, чаще всего длинными забросами, искал на левом фланге Беньямина Вербича, который оттуда уже пытался обострять.

Киевляне с первых минут отдали инициативу "Шахтеру" и старались быстро выходить из обороны в атаку за счет тех же длинных передач и флангов. Так, в первом тайме, после классного заброса от Шепелева за спину Болбату, Вербич выполнил неточный прострел верхом, а после паса Караваева уже сам Вербич мог забивать, но попал в Степаненко. С фланга пришел и второй гол команды.

В целом, "Динамо" пока выглядело далеко не на сто процентов готовым, с точки зрения функционального состояния команды. Хацкевич видит эту проблему и отметил это после игры. Но уже 6 августа команде предстоит играть в квалификации ЛЧ против "Брюгге", а до этого киевляне проведут еще только один матч - в УПЛ против "Карпат".

Александр Хацкевич взял второй трофей у руля "Динамо", однако праздновать рано. Главный тест у тренера киевлян впереди - это квалификация Лиги чемпионов. Только эти матчи (возможно!) покажут руководству "Динамо", стоит ли и дальше доверять тренеру.

Три минуты перевернули все

"Шахтер" контролировал большую часть матча и создал достаточно моментов, чтобы не доводить все до столь печального для себя финала. Уже в начале встречи "Динамо" "привезло" себе момент, но Денис Бойко ярким сэйвом спас команду после удара Марлоса. У бразильского украинца в матче был и еще один шанс, но с линии штрафной он промахнулся. Забивать мог и Исмаили, но Бойко спас.

Как уже упоминалось выше, "Шахтер" был далеко небезгрешен в обороне, и, в итоге, поплатился за это. Во второй половине второго тайма "Динамо" завладело инициативой, а три минуты очередного провала донецкого клуба стоили "горнякам" трофея. Как там у "Другої ріки"? - "На три хвилини загубився". Только дальше без "влюбився", потому как влюбиться здесь тренерскому штабу "Шахтера" не во что, а вот "пропав" - вполне.

"Динамо" обескуражило "Шахтер", перевернув все с ног на голову. До конца матча "горняки" сумели создать только один момент, но Тете пробил слабо и в руки Бойко.

Нельзя сказать, что победа "Динамо" была незаслуженной. "Шахтер" может винить только себя, а не какой-то несчастный случай или арбитра. Киевляне дотерпели во втором тайме и лучше использовали свои шансы (а могли ведь забить больше, плюс стоит вспомнить неназначенный пенальти в ворота Пятова после фола Степаненко на Гармаша).

В футболе есть одна банальная истина - побеждает тот, кто больше забивает. 28 июля такой командой оказалось "Динамо".

Антон Дударь