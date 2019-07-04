Сборная Перу сенсационно вышла в финал Кубка Америки-2019 (видео)

В решающем поединке перуанцы сыграют с Бразилией.

В бразильском Порту-Алегри состоялся второй полуфинал Кубка Америки-2019, в котором встречались сборные Чили и Перу.

Матч завершился разгромной победой перуанцев со счетом 3:0.

Голы на свой счет записали Эдисон Флорес, Йосимар Йотун, а точку поставил 35-летний ветеран команды Паоло Герреро. У сборной Чили гол престижа мог забить Эдуардо Варгас, но реализовать пенальти не удалось.

Стоит отметить, что чилийцы были победителями двух последних розыгрышей турнира.

Таким образом, сборная Перу в финале встретится с Бразилией. Поединок пройдет 7 июля. Команда Чили разыграет бронзовые медали в матче с Аргентиной днем ранее.

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