Сборная Перу сенсационно вышла в финал Кубка Америки-2019 (видео)
10:58, 04 июля 2019Футбол
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В решающем поединке перуанцы сыграют с Бразилией.
Сборная Перу / REUTERS
В бразильском Порту-Алегри состоялся второй полуфинал Кубка Америки-2019, в котором встречались сборные Чили и Перу.
Матч завершился разгромной победой перуанцев со счетом 3:0.
Голы на свой счет записали Эдисон Флорес, Йосимар Йотун, а точку поставил 35-летний ветеран команды Паоло Герреро. У сборной Чили гол престижа мог забить Эдуардо Варгас, но реализовать пенальти не удалось.
Стоит отметить, что чилийцы были победителями двух последних розыгрышей турнира.
Таким образом, сборная Перу в финале встретится с Бразилией. Поединок пройдет 7 июля. Команда Чили разыграет бронзовые медали в матче с Аргентиной днем ранее.
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