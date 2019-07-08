Кубок Америки-2019: результаты всех матчей турнира
С 14 июня по 7 июля в пяти городах Бразилии прошел 46-й Кубок Америки по футболу.
Участие в турнире принимали двенадцать сборных: десять представителей Южной Америки, а также две приглашенные команды из Азии.
Победителем турнира стала сборная Бразилии, которая выиграла Кубок Америки впервые за двенадцать лет и в девятый раз в истории.
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Календарь и результаты всех матчей турнира
Групповой этап
Группа А
Бразилия - Боливия - 3:0
Венесуэла - Перу - 0:0
Боливия - Перу - 1:3
Бразилия - Венесуэла - 0:0
Перу - Бразилия - 0:5
Боливия - Венесуэла - 1:3
Положение команд после трех туров: Бразилия - 7 очков, Венесуэла - 5, Перу - 4, Боливия - 0
Группа В
Аргентина - Колумбия - 0:2
Парагвай - Катар - 2:2
Колумбия - Катар - 1:0
Аргентина - Парагвай - 1:1
Катар - Аргентина - 0:2
Колумбия - Парагвай - 1:0
Положение команд после трех туров: Колумбия - 9 очков, Аргентина - 4, Парагвай - 2, Катар - 1
Группа С
Уругвай - Эквадор - 4:0
Япония - Чили - 0:4
Уругвай - Япония - 2:2
Эквадор - Чили - 1:2
Чили - Уругвай - 0:1
Эквадор - Япония - 1:1
Положение команд после трех туров: Уругвай - 7, Чили - 6 очков, Япония - 2, Эквадор - 1
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1/4 финала
Бразилия - Парагвай - 0:0 (4:3 по пенальти)
Венесуэла - Аргентина - 0:2
Колумбия - Чили - 0:0 (4:5 по пенальти)
Уругвай - Перу - 0:0 (4:5 по пенальти)
1/2 финала
Бразилия - Аргентина - 2:0
Чили - Перу - 0:3
Матч за 3-е место
Аргентина - Чили - 2:1
Финал
Бразилия - Перу - 3:1