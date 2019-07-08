Кубок Америки-2019: результаты всех матчей турнира

Победителем Кубка Америки стала сборная Бразилии.

С 14 июня по 7 июля в пяти городах Бразилии прошел 46-й Кубок Америки по футболу.

Участие в турнире принимали двенадцать сборных: десять представителей Южной Америки, а также две приглашенные команды из Азии.

Победителем турнира стала сборная Бразилии, которая выиграла Кубок Америки впервые за двенадцать лет и в девятый раз в истории.

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Календарь и результаты всех матчей турнира

Групповой этап

Группа А

Бразилия - Боливия - 3:0

Венесуэла - Перу - 0:0

Боливия - Перу - 1:3

Бразилия - Венесуэла - 0:0

Перу - Бразилия - 0:5

Боливия - Венесуэла - 1:3

Положение команд после трех туров: Бразилия - 7 очков, Венесуэла - 5, Перу - 4, Боливия - 0

Группа В

Аргентина - Колумбия - 0:2

Парагвай - Катар - 2:2

Колумбия - Катар - 1:0

Аргентина - Парагвай - 1:1

Катар - Аргентина - 0:2

Колумбия - Парагвай - 1:0

Положение команд после трех туров: Колумбия - 9 очков, Аргентина - 4, Парагвай - 2, Катар - 1

Группа С

Уругвай - Эквадор - 4:0

Япония - Чили - 0:4

Уругвай - Япония - 2:2

Эквадор - Чили - 1:2

Чили - Уругвай - 0:1

Эквадор - Япония - 1:1

Положение команд после трех туров: Уругвай - 7, Чили - 6 очков, Япония - 2, Эквадор - 1

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1/4 финала

Бразилия - Парагвай - 0:0 (4:3 по пенальти)

Венесуэла - Аргентина - 0:2

Колумбия - Чили - 0:0 (4:5 по пенальти)

Уругвай - Перу - 0:0 (4:5 по пенальти)

1/2 финала

Бразилия - Аргентина - 2:0

Чили - Перу - 0:3

Матч за 3-е место

Аргентина - Чили - 2:1

Финал

Бразилия - Перу - 3:1