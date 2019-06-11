Сборная Украины. Разные матчи, но стопроцентный результат

История повторяется. Сборная Украины в квалификации Евро-2020 вновь провела два разных матча - сперва добилась отличного (а в этот раз даже фантастического) результата в поединке с сильным соперником, а затем с трудом обыграла сборную Люксембурга. Подобное происходило с нашей командой в отборочных циклах и раньше, но как раз сейчас многие могли ждать обратного - трудного матча против сербов и «выноса» люксембуржцев.

Украина - Сербия - 5:0

Матч против Сербии - это то, что игроки сборной могут показывать своим детям и внукам. Многие болельщики назвали этот поединок лучшим в истории сборной Украины. Фантастический результат в игре против главного конкурента, и при этом крутой футбол. Разве нужно что-то еще? Подопечные Андрея Шевченко не «бились и боролись», а играли в красивый футбол, следуя грамотным указаниям тренерского штаба. Мы увидели ту сборную, за которую действительно хочется болеть. Ту сборную, которой хочется говорить «спасибо».

Свой футбол Украина начала показывать с первых минут матча. Футболисты, которые вышли на игру с невероятным настроем, после игры отметили - все дело в речи Шевченко в раздевалке, она была эмоциональной и сыграла свою роль.

Шевченко, который не мог рассчитывать на натурализованных Марлоса и Жуниора Мораеса, выставил на игру оптимальный на данный момент состав. Единственный вопрос касался центра обороны, где был возможен выход Никиты Бурды. Но главный тренер предпочел пару центрбеков из «Шахтера», и они не подвели (не считая, пожалуй, сброса Николая Матвиенко на ногу Александара Прийовича, который после этого не попал в створ).

Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич решил сыграть в трех центральных защитников и прогадал - Шевченко был полностью к этому готов. Футболисты украинской сборной получили указания, как действовать против такой обороны, и просто уничтожили ее, воспользовавшись, в том числе, свободой на флангах, куда активно отдавали мяч Александр Зинченко и Руслан Малиновский. Фланговые игроки атаки украинской сборной Виктор Цыганков и Евгений Коноплянка оформили по дублю, а правый защитник Александр Караваев отдал две голевые передачи.

Зинченко и Малиновского нужно упомянуть отдельным абзацем. Не зря главный тренер сборной Люксембурга Люк Хольц после матча Украина - Сербия назвал украинских хавбеков «футболистами мирового уровня». Малиновский отдал два голевых паса на Коноплянку, а Зинченко, с его быстрыми передачами, умением выходить из-под прессинга соперника и успевать повсюду, и вовсе можно назвать лучшим игроком по сумме матчей с сербами и Люксембургом. Складывалось впечатление, что он единственный в нашей команде, кто не устал в матче с люксембуржцами.

Великолепную игру провел и нападающий Роман Яремчук, который не только забил дебютный гол за сборную. Он выигрывал единоборства и цеплялся за мяч. Второй гол сборной Украины - его заслуга: Яремчук отобрал мяч, протащил его вперед и в борьбе с соперником отдал на Цыганкова, который классно пробил издали.

Украина была хороша не только в атаке, но и полностью закрыла главных звезд нападения сербской сборной Душана Тадича и Луку Йовича. Последний перед матчем сборной Украины перешел в «Реал» за 60 миллионов евро. «Сливочным» стоило подождать несколько дней, и после матча Украина – Сербия сэкономить пару миллионов. На поле «Арены Львов» Йович, по большому счету, напомнил о себе только тогда, когда покидал его. Лишь вышедший на замену во втором тайме Александр Митрович пару раз сумел выиграть верховую борьбу и пробить головой. Но к тому моменту все в матче уже было ясно.

Украинская сборная на протяжении всего поединка держала ситуацию под своим контролем и играла с позиции силы. Против такой крепкой, а местами даже звездной сборной, как Сербия - это дорогого стоит.

Украина - Люксембург - 1:0

Матч против сборной Люксембурга, который неожиданно оказался битвой лидеров группы В, получился совсем иным - тяжелая победа в напряженном поединке, в котором Украине приходилось взламывать плотную оборону соперника и самой немало обороняться.

На самом деле, пробей Тарас Степаненко головой не в перекладину, а на несколько сантиметров ниже, реализуй свой выход на ворота Александр Зинченко, и уже к 15-й минуте счет был бы 3:0 (распечатали ворота соперника украинцы на 6-й минуте усилиями Романа Яремчука). А мы бы, скорее всего, не обсуждали тяжелую победу украинской сборной, а говорили о еще одном разгроме.

После стартовой активности в матче Украина сбавила обороты. И это было логично - учитывая то, что Шевченко не стал менять стартовый состав, у наших футболистов просто не хватило бы сил отбегать всю игру так же, как против Сербии.

Однако в позиционном розыгрыше мяча у «желто-синих» возникали трудности с компактной обороной Люксембурга. План тренерского штаба с забеганиями и забросами из глубины, по большому счету, не работал. Плюс ко всему, Люксембург еще и убегал в контратаки и не стеснялся при каждой возможности тревожить Андрея Пятова.

Казалось, что на вторую половину игры Украина выйдет заведенной и попытается дожать соперника. Но активности украинцев хватило совсем ненадолго, после чего они решили, в первую очередь, сохранить минимальное преимущество, выполняя задачу тренерского штаба «сбивать темп».

На одном из отрезков тайма сборная Люксембурга завладела довольно ощутимым преимуществом. В матчах против соперников такого уровня (при всем уважении к Люксембургу, который вновь доказал, что уже не является никаким «футбольным карликом») и, тем более, при скользком счете 1:0 «желто-синие» в будущем не должны позволять себе подобного.

Здесь стоит отметить уверенную игру голкипера украинской сборной. Пятов совершил пару приличных сэйвов (особенно, после удара Венсана Тилля со штрафного) и хладнокровно действовал при стандартах и попытках люксембуржцев доставить мяч в штрафную.

Во втором тайме стало отчетливо видно, что многие футболисты украинской сборной устали. Малиновский был уже не так эффективен, тот же Александр Караваев на правом фланге раз за разом стал уступать быстроногому Жерсону Родригесу, а Евгений Коноплянка не был активен в атаке. Менять Караваева главному тренеру сборной Украины было некем (Богдан Бутко получил травму), да и Коноплянка уступил место на поле номинальному центральному полузащитнику Виктору Коваленко. Еще одной заменой стал выход защитника Эдуарда Соболя вместо Виктора Цыганкова. Больше менять игроков Шевченко не стал, признавшись, что не хотел рисковать.

После матча Шевченко подчеркнул, что главной задачей в этой игре был результат. И здесь нужно поддержать тренера. Учитывая эмоции, которые команда подарила нам, разгромив Сербию, учитывая максимальное количество очков в двух матчах и первое место в отборочной группе, сборной не только можно, но и нужно простить невыразительную и местами прагматичную игру против Люксембурга.

Украина набрала 10 очков после четырех матчей. В следующих двух поединках «желто-синие» сыграют с Литвой. 6 очков в этих встречах максимально приблизят нашу сборной к первой в истории прямой путевке на Евро-2020.

Антон Дударь