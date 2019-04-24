Футбол в прифронтовой зоне: Шахтер объединил силы с УЕФА

В городах Донбасса на линии разграничения стартовал проект "Шахтера" "Давай, играй!"

В городах Донбасса на линии разграничения стартовал проект "Шахтера" "Давай, играй!"

Тренировки начались в городах Счастье Луганской области (1,5 км до линии разграничения), Торецк Донецкой области (10 километров) и Авдеевка (5 километров). До конца апреля к проекту также присоединятся Курахово, Марьинка, Красногоровка, Волноваха и Попасная.

540 детей от 7 до 12 лет смогут бесплатно заниматься футболом в 8 городах вблизи линии разграничения. Тренировки проходят трижды в неделю на современных площадках с синтетическим покрытием. С детьми будут работать 24 тренера. ФК "Шахтер" обеспечил участников, формой, мячами и всем необходимым для занятий.

Проект реализуется фондом Shakhtar Social совместно с UEFA Foundation for Children и направлен на развитие детского массового футбола в Украине и популяризацию здорового образа жизни.