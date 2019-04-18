Зинченко вернулся к тренировкам в Манчестер Сити
19:25, 18 апреля 2019Футбол
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Украинец пропустил две недели из-за травмы бедра.
Александр Зинченко вернулся к тренировкам в общей группе в "Манчестер Сити" / mancity.com
Украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко вернулся к тренировкам в общей группе с командой.
Фото с очередной тренировки команды разместил официальный твиттер "Ман Сити". На снимках пристутствует Зинченко, недавно восстановившийся после травмы.
BACK TO IT 👊— Manchester City (@ManCity) 18 квітня 2019 р.
🔵 #mancitypic.twitter.com/7c5Q5B3sVr
Напомним, что 3 апреля 22-летний украинец получил повреждение бедра в матче с «Кардиффом» (2:0) и пропустил встречу с «Брайтоном» в Кубке Англии (1:0), две игры «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов (0:1 и 4:3) и матч с «Кристал Пэлас» (3:1) в чемпионате.
Следующий поединок «Ман Сити» проведет 20 апреля – «Горожане» встретятся с «Тоттенхэмом» в 35-м туре АПЛ.
Всего в этом сезоне Зинченко провел 22 матча, забил 1 гол и сделал 5 голевых передач.
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