Зинченко вернулся к тренировкам в Манчестер Сити

Украинец пропустил две недели из-за травмы бедра.

Украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко вернулся к тренировкам в общей группе с командой.

Фото с очередной тренировки команды разместил официальный твиттер "Ман Сити". На снимках пристутствует Зинченко, недавно восстановившийся после травмы.

Напомним, что 3 апреля 22-летний украинец получил повреждение бедра в матче с «Кардиффом» (2:0) и пропустил встречу с «Брайтоном» в Кубке Англии (1:0), две игры «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов (0:1 и 4:3) и матч с «Кристал Пэлас» (3:1) в чемпионате.

Следующий поединок «Ман Сити» проведет 20 апреля – «Горожане» встретятся с «Тоттенхэмом» в 35-м туре АПЛ.

Всего в этом сезоне Зинченко провел 22 матча, забил 1 гол и сделал 5 голевых передач.