Лидер обороны Ювентуса вынужден пропустить матч с Аяксом в четвертьфинале ЛЧ

Джорджио Кьеллини не успеет восстановиться к домашнему матчу.

Лидер обороны «Ювентуса» Джорджо Кьеллини пропустит ответную встречу против «Аякса» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщает сайт авторитетного итальянского журналиста Джанлука Димарцио.

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Центральный защитник "Юве" все еще не восстановился от травмы икроножной мышцы, из-за которой вынужден был пропустить первый матч (1:1).

В нынешнем сезоне 34-летний Кьеллини провел 30 матчей за «Ювентус», отметившись 1 голом и 1 голевым пасом.

Ответный четвертьфинал "Ювентус" - "Аякс" пройдет во вторник, 16 апреля, в Турине. Первая игра в Амстердаме завершилась вничью - 1:1.