Итальянский тренер Монтелла возглавил Фиорентину
18:33, 10 апреля 2019Футбол
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«Фиалки» нашли нового менеджера после отставки Пиоли.
Винченцо Монтелла / REUTERS
Итальянский специалист Винченцо Монтелла стал новым главным тренером «Фиорентины», сообщает пресс-служба флорентийского клуба.
Контракт со специалистом рассчитан на два года, до июня 2021-го.
#MONTELLA È IL NUOVO ALLENATORE‼️— ACF Fiorentina (@acffiorentina) 10 квітня 2019 р.
👉https://t.co/3Vf2bJTdwF#NoiSiamoFirenze ⚜️ #InsiemeSiamoPiùFortipic.twitter.com/dcrV1rnRsf
Отметим, что Монтелла уже работал с «Фиорентиной» - с 2012-го по 2015 годы.
Монтелла заменил на посту наставника Стефано Пиоли, который подал в отставку с поста главного тренера во вторник.
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