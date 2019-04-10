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Итальянский тренер Монтелла возглавил Фиорентину

18:33, 10 апреля 2019
Футбол
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Винченцо Монтелла / REUTERS

Контракт со специалистом рассчитан на два года, до июня 2021-го.

Отметим, что Монтелла уже работал с «Фиорентиной» - с 2012-го по 2015 годы.

Монтелла заменил на посту наставника Стефано Пиоли, который подал в отставку с поста главного тренера во вторник.

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Теги: #Италия#Фиорентина