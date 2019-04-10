Итальянский тренер Монтелла возглавил Фиорентину

«Фиалки» нашли нового менеджера после отставки Пиоли.

Итальянский специалист Винченцо Монтелла стал новым главным тренером «Фиорентины», сообщает пресс-служба флорентийского клуба.

Контракт со специалистом рассчитан на два года, до июня 2021-го.

Отметим, что Монтелла уже работал с «Фиорентиной» - с 2012-го по 2015 годы.

Монтелла заменил на посту наставника Стефано Пиоли, который подал в отставку с поста главного тренера во вторник.